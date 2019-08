Tyveri hos tandlægen: Udstyr til en million er væk

Fyns Politi beder borgerne i Ringe om hjælp til at finde gerningsmændene til et indbrud i en tandlægeklinikken Charlotte Mogensen på Søgårdsvej i Ringe. Indbruddet fandt sted torsdag aften kort efter klokken 22.

Tyvene slap af sted med udstyr til en værdi på omkring 980.000 kroner. Der er tale om en fræser og en scanner. Klinikken er udstyret med en alarm, som blev udløst klokken 22.14.

Politiet beder borgere i Ringe om hjælp til at finde gerningsmænd bag indbrud i tandklinik på Søgaardsvej https://t.co/iyouUoFGXo — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 23, 2019

Politiet vil meget gerne høre, om der er nogen, som har set noget mistænkeligt foregå i området, der kan hjælpe politiet på sporet af gerningsmændene.

- Vi har været derude i aftes, og vi har fundet noget værktøj, de har brugt til at bryde ind med, og det skal vi selvfølgelig have undersøgt nærmere. Men der er desværre ikke noget videoovervågning derude, så vi håber, at der er andre, der har set noget i tidsrummet 21.30 til 22.30, siger politikommissær Finn Wegner fra Fyns Politi.

Bestillingsjob

Det stjålne udstyr er specialudstyr, der ikke er let at omsætte, og derfor har politiet en formodning om, at der kan være tale om et bestillingsjob.

- Vi har en mistanke om, at det udstyr kan være på vej ud af landet. Der er ingen tvivl om, at tyvene har vidst, hvad de gik efter, og der er tale om tungt udstyr. Det er blandt andet derfor, vi apellerer til borgerne i Ringe. Tyvene har formentlig brugt en varebil til indbruddet, og den kan der være nogen, der har set, siger Finn Wegner.

Indbruddet skete gennem et vindue, som blev aflistet, så ruden kunne tages ud.

Politiet beder nu borgere i området, der har videoovervågning, om at tjekke, om der skulle være optagelser, der forhåbentlig kan hjælpe politiet med at finde frem til gerningsmændene.

Har man set noget mistænkeligt på Søgårdsvej torsdag aften, hører Fyns Politi meget gerne fra dig.

Politiet kan træffes på telefon 114.