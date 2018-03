Udvalgsformand efter kritik: - Vi skal rette op

Trods løfter om en ny og bedre praksis fortsætter Faaborg-Midtfyn Kommune med at give afslag på førtidspension til indstillede borgere. Der er ved at blive gjort noget ved sagen, lover udvalgsformand igen

- Vi skal rette op på det her. Det er ikke rimeligt, at borgerne skal slæbes igennem systemet.

Sådan lyder det torsdag aften fra formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, socialdemokraten Jos Bisschop.

Siden 2016 har Faaborg-Midtfyn Kommune haft flere sager om nægtet førtidspension, på trods af, at kommunens egne fagfolk har indstillet til pension - nogle personer er endda blevet indstillet flere gange, for blot at blive afvist igen.

41-årige Linda Ryet er én af dem, der har fået flere afslag. Den 13. februar modtog hun for anden gang et afslag på den førtidspension, som kommunens egne fagfolk vurderer, er uundgåelig.

Hun forstår ikke, at kommunen fortsætter en praksis, som man havde lovet at stoppe.

Allerede i januar erkendte kommunens arbejdsmarkedschef Mette Gaarde-Fink, at det var et problem i kommunen. Torsdag aften bebudede hun så igen, at processen ville blive lavet om, fordi ingen borgere i kommunen skal opleve den behandling.

Der bliver arbejdet på sagen

Det er heller ikke første gang, at formanden for arbejdsudvalget i Faarborg-Midtfyn Kommune lover bedring i sagsbehandlingen af disse sager. Allerede i slutningen af januar lovede Jos Bisschop, at der ville blive kigget nærmere på det her.

Men det ser på nuværende tidspunkt ikke ud som om, at der er sket det store i kommunen. Og torsdag aften lovede formanden for udvalget så igen, at der ville ske noget.

- På vores sidste udvalgsmøde fik vi en orientering om hele området, og jeg har sat det som et punkt på vores dagsorden på næste udvalgsmøde, siger han og fortsætter:

- Derudover så er vi ved at kigge på hele pensionsnævnet. Der kommer en ny sammensætning. Men det er ikke bare noget vi gør her og nu - det tager lidt tid. Folk skal ansættes, og det skal startes helt forfra. Så vi er på vej.

Mens i sidder og diskuterer de her ting, så træffer i stadig de slags afgørelser her. Kan du godt forstå, at Linda Ryet føler, at i gør en ting og lover noget andet?

- Jeg er utrolig ked af, når jeg hører sådan en historie her. Det gør mig ondt. Og det er også nødvendigt, at vi kigger på hele sagen, og ser hvad det er vi kan lære af den her sag. Hvad kan vi gøre anderledes? svarer Jos Bisschop og fortsætter:

- Vi skal rette op på det her. Det er ikke rimeligt, at borgerne skal slæbes igennem systemet.

Trafikuheld satte stopper for arbejdslivet

Det var et alvorligt trafikuheld, der i sommeren 2012 påførte Linda Ryet omfattende fysiske skader.

Som følge af uheldet lider hun af diskusprolaps i nakken, diskusprotrusion i lænden, piskesmæld, kroniske smerter og hovedpine, lys- og lydoverfølsomhed, føleforstyrrelser, koncentrations- og hukommelsesbesvær.

De seneste tre år har hun været i et såkaldt ressourceforløb.

- Jeg synes selv, det er helt urimeligt, at folk skal igennem så mange år og så mange ting for at få ikke bare et men to afslag på førtidspension, når så mange fagfolk siger, at det er det her, der er løsningen for den her borger, siger hun til TV 2/ Fyn.

Hvad håber du, at det kan flytte, at du nu har valgt at fortælle, hvad du har været igennem?

- Jeg håber, at der kommer endnu mere opmærksomhed på, at en ting er, at man siger noget på TV, men at man så samtidig beholder den praksis, som man har lovet at ændre. Det er ikke rimeligt, siger Linda Ryet.

Se hele indslaget fra torsdag aften her:

