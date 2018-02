Udvalgsformand: - Jeg har ikke noget at udsætte på arbejdet

Formand for anlægs- og innovationsudvalget, Karsten Uno Petersen (S), mener ikke, at Region Syddanmark har fejlet, selv om måneders dialog med tre ansøgere kun gav ét realistisk bud på de to store entrepriser i byggeriet af Nyt OUH.

Er du tilfreds med, at Region Syddanmark kan være i tæt dialog med tre konsortier gennem flere måneder og så alligevel ende med to bud, som vurderes som værende urealistiske?

- Det kan jeg ikke give regionen skylden for. Dialogfasen er brugt på at udfordre firmaerne på, om tingene kan gøres billigere og smartere. Der har ikke været skyggen af tvivl om hverken projektet eller den overordnede pris.

Så selv om regionen ender med at stå tilbage med kun ét bud, som kan bruges, er du tilfreds med jeres arbejde?

- Jeg har ikke noget at udsætte på arbejdet med ansøgerne. Det har jeg ikke nogen forudsætninger for at gøre. Men jeg kan have en stille undren over, at der er den store forskel, når det er den samme dialog, man har haft med alle konsortier.

En udbudsekspert, vi har talt med, undrer sig også. Så hvorfor er I ikke kommet tættere på hinanden i forhold til prisen?

- Dialogfasen foregår, inden ansøgerne laver deres beregninger og kommer med deres bud. Jeg kan da godt undre mig over, at priserne fra NCC/Bravida og MT Højgaard er så høje, og jeg er da ked af, at danske firmaer ikke kunne være med.



To af tre bud blev vurderet som urealistiske. Har I overhovedet andre steder at gå hen, hvis det ender med, at I vil ud af samarbejdet med de italienske firmaer der vandt kontrakten?

- Det er en meget afgørende fase, vi har nu her med italienerne, hvor vi optimerer og trykprøver deres projekt yderligere. Vi kan stadig komme ud af kontrakten, men vi har det projekt, som vi har haft hele tiden. Og vi har de penge vi har. Hvis de pludselig kommer og siger, at projektet er blevet meget dyrere, så har vi et problem.