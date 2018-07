Udviklingshæmmede servicerer atleter under VM: - Det er skideskægt

Under Multisport World Championships Festival hjælper flere udviklingshæmmede fra Team U-frivillig de flere end 3.000 atleter med at opholde væskebalancen.

Der skal masser af vand til, når 3.000 atleter i 25 graders varme cykler og løber gennem flere af Fyns gader.

Søndag hjalp flere udviklingshæmmede fra Team U-frivillig med at dele væske ud til de mange atleter under dagens verdensmesterskaber i triatlon i Odense.

Blandt vandbærerne var Helle Klausen.

- Jeg synes, det er en spændende proces. Jeg synes, det er sjovt at se alle løberne komme forbi, når vi deler vand ud til dem, fortæller hun.

- Pengene er ligemeget

Hold efter hold blev atleterne til lyden af et tågehorn sendt ud på ruten. De mange løbere skulle udelukkende koncentrere sig om løbet, og for at de kunne det, skulle der masser af frivilige hjælpere til at afvikle løbet.

Derfor stod Robert Kastberg fra Team U-frivillig længere nede af ruten. Ligesom Helle Klausen var han klar til at lange vand i favnen på løberne.

- Jeg synes, det er skideskægt. Vi ser nye mennesker, vi ikke ser til daglig, siger Robert Kastberg.

Læs også High Five til Fyn: Kæmpe VM-stævne skaber opmærksomhed og omsætning

00:17 Løbsarrangørerne er meget tilfredse med indsatsen fra Team U-frivillig. Video: Mikkel Skov Svendsen Luk video

Både ham og Helle Klausen arbejder frivilligt under sportsfestivalen - og så betyder det ikke noget, at man ikke får løn.

- Det er jo hyggen. Pengene er ligemeget. Det er ikke det, vi går så megt op i. Det er bare med at komme ud og hjælpe andre mennesker, fortæller Robert Kastberg.

Fantastisk arbejde

I alt arbejder 1.400 frivillige under Multisport World Championships Festival, og eventdirektør Jacob Sone-Schmidt var særligt interesseret i at få hjælp fra Robert Kastberg, Helle Klausen og de andre udviklingshæmmede fra Team U-frivillig.

- Det ligner, de elsker det, de laver. Folk elsker dem og synes, de er søde og sjove og gør et fantastisk stykke arbejde. Det var et bevidst valg, at vi sagde, vi ville have dem, fortæller Jacob Sone-Schmidt.

Multisport World Championships Festival afvikles frem til 14. juli i Odense, Svendborg, Middelfart og Otterup.

De fem verdensmesterskaber, der afvikles, er duatlon, cross triatlon, aquatlon, aquabike og triatlon på den lange distance.

Læs også Myldretidstrafik ramt af VM: Eftermiddagskø flere steder i Odense