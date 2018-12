Udvisninger kostede Bulldogs endnu et nederlag

Odense Bulldogs trak det korte strå, da holdet fredag aften havde besøg fra København. Her var gæsterne fra Rødovre Mighty Bulls et nummer for stærke i de afgørende minutter.

Kmapen begyndte skidt for Odense, da Rødovre Mighty Bulls efter 20 sekunder scorede til 1-0. Der gik dog kun ti muntter før Yannick Vedel bragte balance i tingene med Bulldogs første scoring.

Og kort efter kunne Odense Bulldogs igen juble, da Søren Nielsen bragte fynboerne foran 2-1. Men blot 40 sekunder før pausen udlignede gæsterne.

Knap otte minutter inde i anden periode kom Rødovre foran 3-2, mens Bulldogs kun tre minutter senere efter udlignede til 3-3 ved Jonas René Hansen.

Kristian Kragh bragte Bulldogs foran 4-3 halvandet minut før pausen, men allerede to minutter inde i tredje periode havde gæsterne bragt balance i tingene.

Kampen blev afgjort, da Odense 12 minutter før tid blev ramt af en dobbelt to-minuttersudvisning. Det udnyttede gæsternes Mathias Asperup til at bringe sit hold foran 5-4. Den var gæsterne stærke nok til at holde kampen ud.

Nederlaget var Odenses 17. i indeværende sæson. Holdet har spillet 23 kampe og har på sidstepladsen 15 point - det er seks point færre end Herlev Eagles.

Næste gang Odense Bulldogs er på isen er tirsdag 18. december. Her får holdet klokken 19.00 besøg af Esbjerg Energy på Odense Isstadion.

