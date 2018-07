Ekspert advarer mod hårdere straffe: Hårdt mod hårdt hjælper ikke

Efter overfaldet på en fængselsbetjent i Nyborg vil politikere have strengere straffe, men det mener ekspert ikke er vejen frem.

Efter at en fængselsbetjent i Nyborg Fængsel onsdag fik knytnæveslag og flere spark, da han skulle flytte en indsat med relation til banden Loyal To Familia, lyder det nu fra flere sider, at man bør hæve straffen specifikt for den slags overfald.

Blandt andet sagde socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen torsdag aften i TV 2/Fyn således:

- Vi har at gøre med en gruppe her, som overhovedet ikke respekterer de regler der gælder, og som kan finde på at slå fængselsbetjente ned, og så er der desværre kun en vej, og det er en hårde vej, og derfor synes jeg vi skal hæve straffen for at slå fængselsbetjente ned, det må give en ordentlig tillægsstraf.

Fængselsforbundet har foreslået, at det udløser et år til rocker- og bandemedlemmer, hvis de begår et sådant overfald.

Men det er ikke løsningen, mener forskningleder Linda Kjær Minke ved Juridisk Institut fra Syddansk Universitet.

Betjenten, der blev overfaldet, og hans kollega var nødt til at proceduren, da overfaldet skete.

Ifølge reglerne skal der fire betjente til, når farlige indsatte flyttes. Men på grund af mangel på mandskab var de kun to betjente, da fangen pludselig overfaldt den ene betjent og det har, foruden fængselsbetjentene, fået både eksperter og politiker til at røre på sig.

En ærgelig tendens

Siden 2002 har skiftende folketing vedtaget mindst 67 strafskærpelser. Det viser en opgørelse fra Jyllands-Posten sidste år.

Med såkaldte bandepakker og respekt-pakker har politikerne ad flere omgange sat hårdt ind mod organiseret kriminalitet.

Det er blandt andet slut med prøveløsladelser for indsatte, der er dømt efter rocker- og bandebestemmelserne, medmindre de er i et exit-forløb.

Derudover kan skyderier i det offentlige rum nu straffes med yderligere 50 procent.

Og efter den seneste episode i Nyborg Fængsel vil både politikere og Fængselsforbundet hæve straffen for overfald mod fængselsbetjente.

Men højere straffe gør ingen forskel - i bedste fald ændrer det ingenting - og i værste fald gør det bare de kriminelle endnu mere kriminelle. Sådan lyder det fredag fra forskningleder Linda Kjær Minke ved Juridisk Institut fra Syddansk Universitet.

- Jeg synes jo overordnet, at man skal se på den her problemstilling med nogle nye øjne. Forskning viser, at hårdt mod hårdt ikke hjælper. De strengere straffe har ikke nogen effekt, når det gælder risikoen for at falde tilbage i kriminalitet efter endt straf, siger Linda Kjær Minke.

Og det er afgørende at finde en måde, hvor man sikrer, at indsatte holder sig fra kriminalitet både i fængslet og når de kommer ud, mener Linda Kjær Minke.

- Hvad man gør, mens de er bag lås og slå, hvordan man støtter og motiverer til at leve kriminalitetsfrit fremadrettet, det er virkelig centralt, siger hun.

Fængslets ordlyd

Martin Sørensen, som er fællestillidsrepræsentant i Nyborg Fængsel er meget berørt af situationen.

- Hver gang en kollega bliver overfaldet, betyder det meget.

Hans kollega fik onsdag aften knytnæveslag i ansigtet og flere spark på kroppen af en indsat. Derfor hilser han strengere straffe velkommen.

- Jeg synes, det er den rigtige vej at gå. Det er er en fuldstændig uacceptabel adfærd, som vi ser ved en gruppe af indsatte. Det hverken må eller kan vi acceptere. Så det skal selvfølgelig have nogle konsekvenser, når man gør sådan noget.

Han håber og tror på, at hårdere straffe kan få indsatte til at tænke sig om en ekstra gang.

- Strengere straffe er et skridt på vejen. Et af de andre skridt man skal tage, er at kigge på vilkårene for fængselsbetjente, så der kommer flere fængselsbetjente ind i fængslerne. Så de kan være med til at håndtere de indsatte, når de sidder derinde.

Ifølge Linda Kjær Minke risikerer situationen bare at blive værre – både for fængselsbetjente og indsatte, hvis Trine Bramsens forslag om hårdere straffe bliver til virkelighed.

- Jeg kan være bekymret over, at de her strategier i virkeligheden virker konfliktoptrappende. Jeg tror stadigvæk på, at det er muligt at møde de pågældende med dialog og på den måde finde en løsning på det her problem.

