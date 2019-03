Smager lidt af forår: Ugen starter vådt - men så kommer solen

Mandagsvejret kræver en smule tålmodighed, men så får vi også noget så sjældent som solskin senere på dagen.

- Først på dagen kan der hænge nogle byer henover Fyn, og det kan også stadigvæk være blæsende med vindstød omkring kulingstyrke langs med kysterne, fortæller TV 2 Vejrets Anders Brandt.

Men i løbet af dagen driver bygerne nedover Fyn og videre mod syd, og så kan det faktisk gå hen og blive helt fint vejr, forklarer vejrværten.

- Så klarer det op fra nord, og ud på eftermiddagen kommer solen frem rigtig mange steder - og så stiger temperaturen til omkring syv-otte graders varme, siger Anders Brandt.

Kommer til at smage lidt af forår

Det er startskuddet til en ændring i den kommende uges vejr, der skifter fra gråt i gråt med ekstra regn til lidt bedre mulighed for solskin og væsentligt højere temperaturer.

- Det kan stadig være koldt om natten, og især på Midtfyn vil der natten til tirsdag være risiko for nattefrost. Onsdag skal en svag front passere Fyn med lidt flere skyer og måske lidt drypperi i ny og næ, siger Anders Brandt.

Temperaturen kommer senere på ugen helt op på 12 grader.

- Torsdag og fredag kan det komme til at smage lidt af forår, især torsdag ser det ud til at der kommer et lille varmt pust og op til en 11-12 graders varme. Fredag bliver lidt køligere, men stadig med forrygende koldt vejr op til weekenden, siger Anders Brandt.