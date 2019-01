Varebil væltet: Storebæltsbroen er genåbnet efter uheld

Klokken 19.15 kunne Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi meddele, at Storebæltsbroen er blevet genåbet efter et uheld med en væltet varebilen.

Uheldt spærrede trafikken i begge retninger, og i første omgang lød meldingen, at broen først ville blive genåbnet klokken 20.30, men et "effektivt redningsarbejde er slut", konstaterer Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter, at tilføjer at, der "frarådes dog stadig kørsel med høje lette køretøjer".

Storebæltsbroen blev kort efter klokken 18.00 først lukket i retning mod Fyn, for kort efter at blive lukket i begge retninger, så redningsfolk kunne arbejde i det østgående spor.

Hvad der fik varebilen, som er beskrevet som en "større varebil", til at vælte er usikketr, men det meste af dagen er der blevet advaret mod at passere Storebælt i vindfølsomme køretøjer.

Længe var der også risiko for, at blæsten ville lukke broen for al biltrafik mellem klokken 12.00 og 16.00, men da vinden var aftagende, har det ikke været nødvendigt at lukke broen.

Ifølge TV2 er der er dog stadig risiko for, at Storebæltsbroen må lukkes for biltrafik fra klokken 01.00 natten til onsdag.

TV 2/Fyn følger situationen.



