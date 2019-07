Uheld og ferietrafik skabte kø på motorvejen

Opdatering: Der er ryddet op efter uheldene, og der kan passeres. Bilister må dog fortsat regne med risiko for køkørsel og tæt trafik over Fyn resten af eftermiddagen på grund af den travle sommerferietrafik.

Lørdag er en af sommerens store rejsedage, hvor flere biler kører tværs over Fyn på vej på sommerferie.

Den tætte ferietrafik satte også sit præg på trafikken på Fynske Motorvej, hvor der lørdag eftermiddag var uheld i begge retninger.

Læs også Nu begynder sommerferietrafikken: Sådan undgår du at spilde ferien i en bilkø

Ifølge Fyns Politi var den tætte sommerferietrafik formentlig en medvirkende faktor, da fire personbiler kørte sammen ved middagstid.

- Vi får en melding om, at fire personbiler er kørt sammen derude. Da vi kommer frem, holder alle bilerne i nødsporet, og der er kun sket materiel skade. Noget tyder på, at det skyldes for tæt kørsel, og der skulle være ryddet op igen, sagde vagthavende ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

Uheldet skete på Fynske Motorvej i retning mod Jylland mellem afkørsel 52 Odense SV og 53 Odense V.

Der var relativt hurtigt ryddet op efter uheldet, men på grund af den tætte ferietrafik skabte det dog en del kø og tæt trafik i retning mod Jylland.

Uheld på Fynske Motorvej i vestlig retning ml. 52 Od. SV og 53 Od. V. Flere biler - kun materiel skade. Kan passeres. Kør forsigtigt - hold afstand og udgik #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 13, 2019

Uheld skabte kø i retning mod Sjælland

Kort efter klokken 13 skete skete der så et nyt uheld - denne gang i retning mod Sjælland mellem 58a Middelfart Ø og 57 Nørre Åby.

Fyns Politi skrev på Twitter, at der holdt to biler i nødsporet og opfordrede samtidig bilister til at køre forsigtigt og holde god afstand til de forankørende.

Kø og tæt trafik var der også omkring klokken 13 mellem Middelfart og Ejby i retning mod Odense. Ifølge vejdirektoratet skyldtes køen tæt rejsetrafik, og bilister måtte forvente op mod ti minutters forlænget rejsetid.

Vejdirektoratet forventer, at trafikken vil være normal sidst på eftermiddagen.