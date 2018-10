Brændende varevogn på Fynske Motorvej gav kø i morgentrafikken

Torsdag morgen var der sket et uheld på Fynske Motorvej i østgående retning mellem afkørsel 53 Odense V og 52 Odense SV.

Det oplyste Vejdirektoratet.

En brændende varevogn på motorvejen var torsdag morgen omkring klokken syv skyld i, at morgentrafikken ikke gled helt som den skulle.

Vejhjælpen kom hurtigt frem, og flammerne i den lukkede kassevogn blev slukket. En reporter fra TV 2/Fyn fortalte, at varevognen var fuldstændig udbrændt, og at der var over 10 kilometers kø.

03:34 TV 2/Fyns reporter tog turen i østgående retning og filmede køen. Video: Ole Holbech Luk video

På et tidspunkt var det højre spor spærret i den østgående retning, og bilister på strækningen skulle forvente helt op til 50 minutters forlænget rejsetid.

Lige nu er der tale om 15 minutters forlænget rejsetid på strækningen.