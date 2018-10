To uheld på Fynske Motorvej lukker det ene spor

Fire biler er lige nu involveret i to uheld på Fynske Motorvej omkring Nørre Aaby og Ejby i østgående retning. Det oplyser vagtchef Milan Holck fra Fyns Politi til TV 2/Fyn.

- Der er 300 meter imellem de to uheld. Vi er allerede på stedet, og det ene spor skulle være farbart, fortæller han.

Ifølge vagtchefen er der kun sket materiel skade, og oprydningen er i fuld gang.

- Men vi kan selvfølgelig ikke udelukke, at vi bliver nødt til kortvarigt at lukke begge spor, når vi skal have bilerne væk, og det kan give kø, fortæller Milan Holck.