Uheld på Lillebæltsbroen gav store forsinkelser

Opdatering Vejdirektoratet oplyser, at alle spor er farbare ved uheldsstedet på Ny Lillebæltsbroen. De forventer fortsat normal trafik sidst på morgenen.

Ifølge P4 Trafik er der lige nu omkring ti kilometer kø. Det kan give op mod to timers forsinkelse på turen mod Fyn.

Der er nu omkring 20 minutters kø i forbindelse med uheldet.

Der er tidligt torsdag morgen sket et trafikuheld på Lillebæltsbroen. Det oplyser DR’s P4 Trafik.

Uheldet skete i retning mod Fyn og gav i længere tid op mod to timers forsinkelse.

E20 ny Lillebæltsbro mod Fyn. Nu kun højre spor spærret i forbindelse med oprydning efter uheld. 7 km kø, som du møder ved mtv. kryds Fredericia. #P4trafik https://t.co/1TQj09lND7 — P4 Trafik Syddanmark (@P4TrafikSyd) April 11, 2019

Også Vejdirektoratet tweetede om uheldet. De skrev blandt andet, at det var muligt at passere uheldsstedet, og at de regnede med, at rednings- og oprydningsarbejdet tidligst ville være overstået klokken 07.30.

Håbet var derfor, at der atter ville være normal trafik igen sidst på morgenen.