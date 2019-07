Uheld på Fynske Motorvej og på Storebæltsbroen skaber kø

Et uheld ved Ejby og Aarup skaber kø på motorvejen i retning mod Odense. Vejdirektoratet melder om forsinkelser på op mod 30 minutter.

Fyns Politi fortæller, at der er ryddet op igen efter uheldet. Det drejede sig om to biler, der var kørt op i hinanden, uden nogen alvorligt tilskadekomne. I følge Vejdirektoratet kan man først forvente normal trafik igen først på eftermiddagen.

Uheldet er blot en ud af mange.

- Der er mange teorier om, hvorfor der tit sker uheld på den strækning. En teori er, at noget af det er gammel motorvej og den går hele tiden lige ud. De nye svinger hele tiden, så du altid kan se flere biler frem. På Fynske Motorvej, kan du først se, når ham foran bremser, og så er det for sent at reagere, hvis man ikke holder afstand, siger vagtchef for Fyns Politi Kenneth Taanquist.

Storebælt også ramt af uheld

- Så er der også meget trafik, så går det galt engang imellem. Særligt når folk er uopmærksomme, kører for tæt eller for stærkt, siger Kenneth Taanquist.

På Storebæltsbroen i østlig retning er den også gal. Her er der vejarbejde, og det skaber kø for de mange trafikkanter, hvor hastighedsgrænsen er sat ned til 50 kilometer i timen.

Kort før klokken 10 mandag formiddag skete der også et mindre uheld, hvor broen kortvarigt var lukket, for at lade redningsberedskabet passere. Det fortæller Sydsjælland og Lolland-Falsters politi.

- Men hvad jeg kan se, er der ikke så meget pres på mere derude. Der er lidt ophobning af tæt trafik, siger Ole Hald, vagtchef hos Sydsjælland og Lolland-Falsters politi.