Kø efter uheld på Den Fynske Motorvej

Et uheld på Den Fynske Motorvej mellem afkørsel 52 Odense SV og afkørsel 53 Odense V spærrer torsdag aften motorvejen i retning mod Jylland.

Det skriver Vejdirektoratet på deres hjemmeside.

Trafikken ledes fra ved afkørsel 52, og trafikanter opfordres til at finde alternative ruter.

Vejen forventes åbnet igen omkring klokken 22.30

Ifølge Hans Jørgen Larsen, der er vagtchef ved Fyns Politi, er der ikke nogen, der er kommet alvorligt til skade ved uheldet.

- Der er to biler, der er kørt sammen. Der ikke nogen alvorligt tilskadekomne, og der er redningsmandskab og politi på stedet. Vi har haft lidt svært ved at komme frem på grund af kø, men vi er derude nu, siger han.

Vejdirektoratet skriver kort før klokken 22 på deres hjemmeside, at et spor nu er åbnet igen, men at man må forvente kødannelse.

