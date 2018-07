Uheld med autotrailer spærrede motorvejen helt

Fynske Motorvej var tirsdag eftermiddag helt spærret efter et uheld.

Et uheld med en autotrailer med en bil på spærrede Fynske Motorvej helt i vestgående retning mellem afkørsel 52 Odense SV og afkørsel 53 Odense V.

Der skete ingen personskade ved uheldet, fortæller Fyns Politi.

På E20 Fynske motorvej er der i øjeblikket helt spærret vestgående, mellem <52> Odense SV og <53> Odense V, pga. uheld. Tidshorisont for genåbning er pt. ukendt, men længere rejsetid må forventes. #dktrafikinfo. — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) July 3, 2018

Ifølge Vejdirektoratets oversigtskort over trafikken i Danmark skete der ikke bare ét men to uheld, et i hver retning. Også DR P4 Trafik berettede om et lukket spor i retning mod Sjælland omkring ulykkesstedet.

Et decideret uheld i østgående retning kender vagtchefen hos Fyns Politi ikke noget til.

- Os bekendt er der kun det ene uheld i vestgående retning, siger vagtchef Anders Furbo Therkelsen.

- Der er tale om et solouheld med en bil med en autotrailer, hvorpå der har stået en bil, der nu er faldet af. De har ramt autoværnet, så det er beskadiget. Der er ikke sket nogen personskade, men uheldet har givet svære trafikale problemer, siger vagtchefen.

Han fortæller, at beredskabet på ulykkesstedet har rettet autoværnet og lader det være ved det. Muligvis er det arbejdet med autoværnet, der har generet trafikken i østgående retning.

Politiet forventede at kunne åbne helt op for trafikken igen omkring klokken 14, hvilket holdt stik.

- Dog fortsat med den forulykkede bil og trailer i nødsporet, siger Anders Furbo Therkelsen.

