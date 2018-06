Uheldsramt veteranfly på forlænget ophold i Odense

Det 74 år gamle DC-3-fly, som fredag måtte vende om og lave en sikkerhedslanding i HCA Airport i Beldringe efter en olielæk i en af flyets motorer, er indtil videre strandet i lufthavnen.

Foreningen For Flyvende Museumsfly, som er den tekniske afdeling bag DC-3 Vennerne, arbejder på højtryk for at skaffe den reservedel, som skal til, for at kunne flyve igen.

- Jeg ved først senere på ugen hvornår reservedelen kan være i Danmark og hvornår vi kan sende et mekaniker team til Odense for at rette fejlen, fortæller Steen Ingemann Jørgensen, der er teknisk ansvarlig for DC-3 med kendingsbogstaverne OY-BPB.

Da OY-BPB i fredags landede i HCA Airport eller Odense Lufthavn, blev der konstateret en mindre olielækage fra højre motor.

- Efterfølgende måtte den medflyvende mekaniker bedrøve passagerer og besætning med, at man ikke kunne flyve tilbage til Roskilde med den fejl, fortæller Steen Ingemann Jørgensen.

Sikkerhedslanding uden dramatik

Der var ellers ved 12.30-tiden fredag den 15. juni optræk til en nødlanding af de problematiske, da veteranflyet med 19 passagerer og tre besætningsmedlemmer måtte vende om og flyve tilbage til Hans Christian Andersen Airport.

Flyet var netop lettet fra lufthavnen i Beldringe, da kaptajnen meldte til tårnet om olielæk fra den ene motor.

- Der kom lidt røg fra motoren, men det kom sikkert ned, fortalte brandchef i Hans Christian Andersen Airport, Kim Laustsen, til TV 2/Fyn fredag.

Det blev således i teknisk forstand ikke en nødlanding, men en sikkerhedslanding.

To køretøjer rykkede ud

Så snart alarmen lød rykkede Beredskab Fyn ud med to køretøjer. Fra Bolbro, som er nærmest station i forhold til lufthavnen, blev der sendt en sprøjtevogn af sted. Samtidig blev der sendt en tankvogn fra hovedstationen på Aasumvej til Beldringe.

Der er proceduren, at beredskabet tager af sted - også selv om meldingen lå på laveste niveau, hvor der kan være tale om, at en lampe i cockpittet melder om fejl.

Flyet er Danmarks eneste flyvende DC-3 fly. Det er et tomotorers propelfly fra 1944 og tilhører foreningen DC-3 Vennerne. Flyet er hjemmehørende i Roskilde Lufthavn og var fløjet til Odense for at samle 19 passagerer op til en rundtur over Odense og Lindø.