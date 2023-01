Ukrainsk jul fejret med taknemmelighedstårer i Otterup Kirke

Lørdag var det ukrainernes tur til at holde taknemligheds fest.



Ifølge den julianske kalender – som er den man bruger i Ukraine – er det nemlig jul den 7. januar.

Og netop taknemlighed var omdrejningspunktet for de hårdtprøvede ukrainske flygtninge på Nordfyn, som TV 2 Fyn mødte lørdag til ukrainsk julegudstjeneste i Otterup Kirke.



- Jeg er meget rørt og taknemlig over den varme velkomst, vi har fået her, siger Natialia Zytina, der er ukrainsk flygtning og bor i Ringe.

- Og det vil jeg gerne takke mange gange for, tilføjer hun snøftende og tørrer sine øjne.

- Mange er kede af det

Sognepræst og provst i Otterup Kirke, Keld Balmer Hansen, havde lørdag inviteret Natialia Zytina og andre fynske Ukraine-flygtninge til julegudstjeneste.

Omkring 20 ukrainere deltog i gudstjenesten, der foregik både på dansk og ukrainsk.

Salmerne blev dog udelukkende sunget på ukrainsk.

- Jeg synes, det er spændende at gennemføre sådan en julegudstjeneste på en lidt anderledes måde, og samtidig synes jeg også, det er tilfredsstillende at være i stand til at række en hånd frem mod de ukrainere, som bor her, siger Keld Balmer Hansen.



Og den hånd er kærkommen, siger formanden for ukrainsk forening i Odense, Liliya Semenyuk Schmidt.

- Mange er meget kede af det. Nogle mangler deres søn, nogle mangler deres far. Alle familier er adskildt på en eller anden måde, så der er ikke den julestemning, der plejer at være, siger Liliya Semenyuk Schmidt.



Efter den ukrainske julegudstjeneste blev den traditionelle ukrainske ret 'kutja' serveret.

Den består af blandt andet rosiner, nødder, hvede og birkes og serveres med sød sovs til.

Søndag kom det frem, at Odenses borgmester har kritiseret en anerkendt H. C. Andersen-pris for at have en omstridt russer som juryformand. Formanden skulle nemlig være medlem af forening, der støtter Ruslands krig i Ukraine.