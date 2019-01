Ulla og Poul Erik skal flytte fra plejehjemmet: - Jeg nægter

I flere år har Ulla Henriksen på 98 år og Poul Erik Jensen på 72 år haft sin daglige gang på Hjallese Plejecenter. Et plejecenter som begge er rigtig glade for og et sted, hvor de har mange venskaber.

Men snart skal Ulla Henriksen, Poul Erik Jensen og de 66 andre beboere på plejehjemmet flytte.

Odense Kommune har nemlig indstillet til, at Hjallese Plejecenter skal lukke.

- Jeg nægter simpelthen at flytte. Jeg har sagt, jeg låser døren og bliver indenfor. Jeg vil blive meget ked af det, for jeg føler mig virkelig godt tilpas, forklarer Ulla Henriksen.

Borgerne på plejehjemmet fik beskeden om lukningen i tirsdags. Ulla Henriksen forstår ikke hvorfor kommunen vælger at lukke Hjallese Plejecenter, der de senere år er blevet opgraderet for et anslået to-cifret millionbeløb.

- Jeg fatter simpelthen ikke, at de kan begynde på at lukke det her, fortæller Ulla Henriksen.

Blandt andet er der kommet nye døre og vinduer i hele plejecentret, et nyt brandanlæg, nyt orangeri, nye køkkener og et nyt kaldesystem.

En af plejecentrets andre beboere er 72-årige Poul Erik Jensen. Han er tydeligt berørt af, at han og resten af stedets beboere skal være væk senest 1. juli.

- Det er utænkeligt, hvordan vi så skal kyles rundt. Vi er jo utrolig glade for at være her, siger Poul Erik Jensen inden han begynder at græde.

Personalet er berørt

Det er ikke kun beboerne, som er berørt af den planlagte lukning. Nyheden om lukningen af Hjallese Plejecenter påvirker også personalet.

- Vi er utrolig kede af det som personalegruppe. Vi stiller os uforstående overfor, hvorfor et velfungerende plejehjem med grønne tal på bundlinjen og et plejecenter, der går i front for Odense Kommune i forhold til at integrere nye ting, skal lukkes ned, fortæller Camilla Fagelin, der er arbejdsmiljørepræsentant på Hjallese Plejecenter.

Hun efterspørger at plejecentret i stedet for en nedlukning kunne udfases. Det samme gør Palle Vennekilde, der er lokalformand for Ældresagen i Odense.

- De (Odense Kommune, red.) kunne kigge på, hvordan vi kan afvikle det over en længere periode, siger Palle Vennekilde.

Han beskriver situationen for de ældre som traumatiserende.

Nyt friplejehjem som nabo

Årsagen til lukningen af Hjallese Plejecenter skal ifølge Odense Kommune findes i plejecentrets nye nabo.

Diakonissestiftelsen har nemlig bygget et nyt friplejehjem, og da der er frit plejehjemsvalg er Odense Kommune nødt til at tilpasse antallet af kommunale pladser.

- Det er rigtig, rigtig ærgerligt for beboerne og personalet. men vi er simpelthen nødt til at se på, om vi får en overkapacitet af plejehjemspladser i Odense. Det har vi ikke økonomi til, så vi er nødt til at tilpasse, forklarer den ansvarlige rådmand på området Søren Windell (K).

Lige nu har Odense det antal plejecenterpladser, som kommunen skal bruge og har budgetteret med. Hvis ikke de lukker Hjallese plejecenter vil Odense Kommune få flere plejecenterpladser end de har behov for, og kommunen vil ende med en merudgift på cirka 15-20 millioner kroner.

Anne-Mette Ebensgaard er socialdemokratisk medlem af Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune. Hun ser ligesom rådmand Søren Windell ikke andre muligheder end at lukke Hjallese Plejecenter.

- Det er vi kede af. Det er ikke en beslutning, der er særlig sjov at være med til at træffe. Det er trist for beboerne, pårørende og medarbejdere på stedet. Det handler om, at der er nogle kapacitetstilpasninger, som skal ske, siger Anne-Mette Ebensgaard (S).

Politikerne skal 22. januar tage endelig stilling til en eventuel lukning af Hjallese Plejecenter.

