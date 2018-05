Ullemoses falske facebookprofil er fortid - DF-ledelse lægger låg på

Balladen om den falske facebookprofil "Tom Jensen", der forsvarede Dansk Folkepartis Dorthe Ullemose, er forbi. Det mener partiets gruppeformand, Peter Skaarup.

Dorthe Ullemose, folketingsmedlem og byrådsmedlem i Svendborg, har været til møde med Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, hvor hun har haft lejlighed til at redegøre for forløbet omkring den falske facebookprofil ”Tom Jensen”.

- Der kan ikke være tvivl om, at det er uholdbart med falske profiler på sociale medier, der eksempelvis engagerer sig i den politiske debat. Det går simpelthen ikke, siger Peter Skaarup i en pressemeddelse.

- Det har været en rigtig træls sag for DF i Svendborg. Det er der ingen tvivl om. Dorthe Ullemose har over for mig forklaret, at det var hendes datter, der oprettede og lavede opslag på den falske profil. Og jeg har også fået en klar forsikring om, at der ikke vil opstå lignende sager i fremtiden. Så for mit vedkommende er den sag lukket. Nu handler det om at se fremad og komme videre med det politiske arbejde til gavn for borgerne i Svendborg, lyder det videre fra Peter Skaarup.

"Tom Jensen" forsvarede Ullemose

Den falske facebookprofil blandede sig i debatter på både Facebook og i kommentarsporerne på fynsamtsavis.dk. Det viser blandt andet flere billeder, som avisen har gemt.

Hver gang med opbakning til det svendborgensiske byrådsmedlem og folketingspolitiker.

Dorthe Ullemose har tidligere afvist, at hun kender til en "Tom Jensen" og spurgt til, hvorvidt hun selv stod bag, svarede hun "ingen kommentarer".

Senere kom det frem, at det var Ullemoses voksne datter, der stod bag den falske facebookprofil.

- Der har været alt for meget ballade og uro i relation til DF i Svendborg i den seneste tid. Det ærgrer mig selvfølgelig som lokalformand. Men der er kun én måde at komme videre på. Og det er ved hårdt politisk arbejde. Så det fortsætter vi ufortrødent med. Jeg glæder mig over, at vi nu kan sætte punktum i denne kedelige sag, siger lokalformand for DF i Svendborg, Jakob Broegaard i pressemeddelelsen.

Ullemose beklager

Dorthe Ullemose afviser, at hun har kendt til datterens facebookprofil "Tom Jensen", ligesom hun nægter at have benyttet den selv. Men ligesom sin lokalformand og gruppeformand beklager hun "Tom Jensen" i pressemeddelslsen.

- Jeg skal være den første til at

indrømme, at denne sag ikke har været god for hverken mig eller DF i Svendborg. Men det har været vigtigt for mig én gang for alle at få slået fast, at jeg ikke selv hverken har oprettet eller benyttet den falske profil ”Tom Jensen”. Min datter har gengivet ting, jeg har skrevet i forskellige sammenhænge, på profilen, men det er altså ikke noget, som jeg selv har været involveret i. Det var et mislykket forsøg fra en datter på at forsvare sin mor i en hård debat på sociale medier. Jeg kan kun endnu en gang dybt beklage denne sag, siger Dorthe Ullemose.