Ulovlige vindmøller er igen sat i gang

Historien om to ulovligt opstillede vindmøller på Tåsinge fortsætter. Nu drejer møllerne igen rundt, mens Svendborg Kommune arbejder på at gøre dem lovlige.

Først drejde de rundt. Så blev de standset. Så måtte de være i drift om natten, og nu snurrer to ulovligt opstillede vindmøller på Tåsinge igen rundt.

Vindmøllerne er til stor frustation for naboerne opstillet på et ulovligt grundlag. Det har både Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet slået fast i to afgørelser.

Tidligere i februar fik vindmøllerne lov til at køre i alt otte timer om ugen af hensyn til vedligeholdelse. Et eksempel på, at kommunen er villig til at fordreje reglerne for at holde møllerne i drift, mener nabo til vindmøllerne, Hans Christian Wulff.

Alligevel gav Svendborg Kommune efter klagenævnenes afgørelser tilladelse til, at vindmøllerne måtte sættes i gang. Godt fem uger senere udstedte kommunen et standsningspåbud.

Vindmøllerne blev blandt andet standset, fordi det ifølge klagenævnene ikke er tilstrækkeligt undersøgt, om møllerne vil forvolde skade på områdets beskyttede dyrearter. Svendborg Kommune vurderer nu, at der kan etableres en løsning, hvor der er plads til både dyr og vindmøller.

Derfor er standsningspåbuddet er nu igen ophævet, og de ulovligt opstillede vindmøller drejer rundt, mens kommunen arbejder på at gøre dem lovlige.

Vindmøllejerne modtog onsdag denne afgørelse fra Svendborg Kommune.