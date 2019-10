Ulovligt opsat lysreklame kan få lov til at blive hængende

To LED-skærme, der måler 3,52 meter i bredden og 1,92 meter i højden og lyser fra klokken seks om morgenen til midnat, er sat op Petworlds butiksfacader i Odense.

Vel at mærke uden at Odense Kommune har givet tilladelse til det.

Nu har kommunen endelig modtaget en ansøgning, og i den forbindelse indstiller By- og Kulturforvaltningen, at der gives tilladelse til opsætning af LED-skiltene, som altså allerede hænger på butikkernes facader.

Det glæder Rasmus Madsen, der er butikschef for Petworld på Gørtlervej.

- Det giver os mulighed for at reklamere effektivt og målrettet udadtil, siger han.

Lysreklamer i over en måned

Det lysende reklameskilt på Petworlds facade på Gørtlervej har været oppe at hænge siden begyndelsen af september. Men selvom butikschef Rasmus Madsen sætter pris på det, har han ikke været med til at træffe beslutningen om at anskaffe sig et LED-skilt.

- Det er noget, der bliver besluttet centralt. Vi har intet at gøre med den slags, siger han om skiltet.

Han kan heller ikke med sikkerhed sige, hvornår skiltene har været tændt i perioden indtil nu.

- Jeg har ikke været her klokken seks om morgenen eller til midnat, men de har lyst, når vi har mødt på arbejde klokken 9.30, og når vi er gået hjem igen, siger han.

Ifølge Odense Kommune har man en restriktiv tilgang til elektronisk skiltning, der dog vurderer alle sager individuelt. Begge LED-skærme ved Petworld kræver dispensation fra bestemmelser i lokalplanen, og umiddelbart ser det ud til, at den dispensation vil blive givet.

"Forvaltningen vurderer, at der kan dispenseres fra størrelse. Forvaltningen vurderer, at LED-skærmen og dennes proportioner passer ind i forhold til anden skiltning på ejendommen og i området," står der blandt andet sagsfremstillingen.

By- og Kulturudvalget skal afgøre sagen tirsdag.

Petworlds facade på Grønløkkevej efter opsætning af LED-skærm, som skal bruges til profilering af butikken og dens produkter. Foto: Odense Kommune