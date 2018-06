Umage makkerpar vil gøre Odense til en grønnere storby

Enhedslisten og Venstre i Odense er gået sammen om et udspil, der skal gøre Odense til en grønnere storby. De to partier vil bruge 22 millioner på konkrete grønne projekter.

- Vi ønsker faktisk det samme. Vi vil rigtig gerne være med til at skabe en grønnere, smukkere og en bedre by. Vi har lagt rigtig meget vægt på vores å, som vi gerne vil passe på. På det at få inddraget borgerne og få lavet projektet og idéer og få sat noget i værk, som også aktiverer os som borgere, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind fra Venstre.

Enhedslistens medlem af Odense Byråd, Brian Skov Nielsen supplerer sin nye politiske makker.

- Der er brug for handling. Vi har noget natur og miljø, og vi vil gerne være Danmarks grønneste storby, og så må vi lægge handling bag ordene. Så må vi sørge for at praktisere, hvad vi prædiker, og så kan Enhedslisten og Venstre både være meget fremkommelige og beslutningsdygtige og derfor samarbejder vi om det her forslag.

Penge til stier ved Dalum Papirfabrik

I planen er blandt andet sat 18 millioner kroner af til at etablere stier, stibroer og ny natur i området omkring Dalum Papirfabrik i forbindelse med udviklingen af området til boligområde.

Derudover vil partierne sætte penge af til byhaver og en fælles skolebigård, som folkeskolerne i Odense kan bruge.

- Det at passe på naturen og passe på biodiversiteten og skabe en grønnere by er ikke noget vi gør 29 mennesker i byrådet, det gør vi ved at vi allesammen tager et medansvar og føler os medinddraget, og det gør tror vi på, at vi gør med de initiativer, som vi har taget her, siger Jane Jegind.

De 22 millioner kroner skal bruges over en fireårig periode, som ifølge de to politikere skal gøre Odense til Danmarks grønneste storby.

- Det er rigtig vigtigt, at vi sætter skub på, og at borgerne bliver aktive og tager del i at passe på vores fælles natur. Det er jo sådan, at det er vores børn, børnebørn og oldebørn, der skal arve den her klode, og derfor er det vigtigt, at vi allesammen tager et ansvar, og det er rigtigt vigtigt, at vi giver ansvaret og kendskabet til naturen videre til vores børn og børnebørn.

Utraditionelt samarbejde

Både Brian Skov Nielsen og Jane Jegind, erkender, at samarbejde på naturområdet mellem Enhedslisten og Venstre er utraditionelt, men begge politikere mener, at der er fælles forståelse for, hvordan man gør Odense til en grønnere storby.

- Det her handler om hverdagen, og det vi kan se, og vi mener, at det her er nogle tiltag der er behov for. Vi tror begge partier på, at det er med til at skabe en bedre by. Og så handler det om, at vi lytter til hinanden og ikke bare lukker ned, fordi vi kommer fra hver sin side. Vi lytter til hinanden og har et ønske om at finde sammen for at bevæge byrådet, forklarer Jane Jegind.

- Der er mange ting i spil til budgetforhandlingerne, og en af de ting, der også skal være i spil er naturen, det er biodiversiteten og vores fælles miljø. Og nu har Venstre og Enhedslisten så gået frem med et forslag om, at vi kunne starte med 22 millioner kroner over de næste fire år, siger Brian Skov Nielsen.

