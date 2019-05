Gartneriet PKM: Kæmpe underskud i 2018

Det fynske storgartneri PKM havde et dårligt økonomisk år i 2018. Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra gartneriet selv.

Underskuddet før skat var på 5,6 millioner kroner i det fynske gartneri, og det er ikke tilfredsstillende, fortæller ledelsen.

Trods det store underskud, så er egenkapitalen fortsat på 15,5 millioner kroner, og driften forventes at ende i plus i indeværende år, det oplyser gartneriet.

Gartneriet PKM Der er 167 ansatte i gartneriet.

PKM producerer hovedsageligt potteplanter.

Gartneriet ligger nord for Odense.

PKM har 190.000 kvadratmeter væksthuse.

Gartneriet har et frilandsareal på 40.000 kvadratmeter. Se mere

Det offentliggjorte regnskab kommer ikke nærmere ind på, hvorfor PKM er i underskud. Det eneste regnskabet forklarer, er, at "produktionen af potteplanter er undergivet naturlige sæsonsvingninger". Det betyder, at der findes gode og dårlige sæsoner, selv for et stort gartneri.

Storproduktion

Årligt bliver der produceret 20 millioner planter af PKM. Her bliver cirka 90 procent af dem eksporteret til det europæiske marked.

Det er ikke klokkeblomst fra Peter Pan, men faktisk bare en ganske almindelig klokkeblomst. Foto: Simon Knudsen / Ritzau Scanpix

Det er velkendte planter såsom klokkeblomster og forårs- og efterårskaktus, som bliver produceret hos PKM.

I de seneste fem år, har indkomsten været stærkt svingende. I 2016 og i 2017 havde gartneriet dog plus på kontoen, hvor overskuddet i 2017 lød på 197.000 kroner.