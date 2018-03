Underskud for niende år i træk: - Utilfredsstillende

Odense Sport & Event betegner selv sit regnskab som “utilfredsstillende”. Underskuddet er på 15,5 millioner kroner.

Odense Sport & Event, der er en fusion mellem Odense Boldklub og Odense Congress Center, har offentliggjort sit samlede årsregnskab, og det betegnes som utilfredsstillende.

- Samlet set gav året ikke den regnskabsmæssige fremgang, som var ønsket, og resultatet er ikke tilfredsstillende. Der er dog positive tendenser i koncernen, der gør, at vi er optimistiske med hensyn til fremtiden for de samlede aktiviteter, siger administrerende direktør Ole Bang Nielsen i en pressemeddelelse.

Odense Sport & Events regnskab viser et underskud på 15,5 millioner kroner efter skat mod et underskud på 12 millioner kroner i 2016. Det er niende år i træk med underskud. Egenkapitalen er på 48,2 millioner kroner.

Læs også Efter et års stridigheder: Låg på Arena Fyn-sagen

Ifølge Odense Sport & Event påvirkes årsregnskabet af den generelle markedssituation på dele af virksomhedens forretningsområder, ligesom der er sket en nedskrivning af fodboldforretningens goodwill.

Arena Fyn-sag påvirker resultat

Regnskabet er desuden påvirket af blandt andet omkostninger til den såkaldte Arena Fyn-sag, der vedrører brugsretten til Sparekassen Fyn Arena. Sagen blev afsluttet tidligere på ugen efter et forlig med Odense Kommune.

På hotelsiden fortsatte OCC Hotel Odense den positive udvikling. Den generelle belægningsprocent i Odense er stigende, blandt andet på grund af det høje aktivitetsniveau i og omkring byen, og OCC Hotel Odense fulgte som minimum denne udvikling.

For messeafdelingen i Odense Congress Center blev 2017 et fantastisk år med flere stærke messer.

- Vi glæder os over det stærke resultat på messeområdet. Vi har et meget kompetent setup på området, og det er sammen med vores centrale placering midt i landet medvirkende til at tiltrække mange messer, udstillere og besøgende. Samlet set lover det rigtig godt for udviklingen på messeområdet, forklarer Ole Bang Nielsen.

Sådan gik det Odense Boldklub

For Odense Boldklub blev målsætningen om en top 6-placering i sæsonen 2016/2017 ikke indfriet. Alligevel er Odense Sport & Event optimistisk.

- På sponsorsiden ser vi fortsat stor og loyal støtte fra vores mange dedikerede sponsorer. Vi er glade for, at sponsorerne i stort omfang udnytter alle de mange muligheder, de har som sponsor, og at de viser stor forståelse for, at projektet med at komme tilbage til toppen af dansk fodbold tager tid, siger Ole Bang Nielsen.

OB's sportsdirektør, Jesper Hansen, understreger, at fodboldforretningen i 2017 klarede sig bedre end budgetteret.

- Selvom vores ottendeplads i 2016/2017 i Superligaen ikke levede op til vores målsætning, så har vi i 2017 vist fremgang både spillemæssigt og på pointkontoen. Vi har stadig fuld fokus på vores stærke talentudvikling, og vi arbejder ihærdigt med at forbedre klubbens faciliteter i Ådalen, siger Jesper Hansen.

OB ligger nummer otte i Superligaen med udsigten til igen i denne sæson at misse målsætningen om en plads i top-6 og toppen af dansk fodbold. OB spiller sin sidste kamp i grundspillet søndag.

Læs også OB har fordel af at tabe: - Vi vil vinde uanset hvad