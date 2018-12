Undgå at køre over Storebæltsbroen på disse tidspunkter

Der bliver ekstra travlt hen over Storebælt i juledagene. Det oplyser Sund & Bælt, der står for driften af Storebæltsbroen.

Cirka 250.000 bilister ventes at passere broen mellem 22. og 27. december, hvor de fleste danskere kører hjem til familien i julen.

Læs også Kraftig vind påvirker trafikken på Storebæltsbroen

Prognoserne for juletrafikken indikerer, at der vil være to store rejsedage - lillejuleaften og anden juledag.

Størst pres mellem klokken 10 og 16

Hvis du har planer om at skulle køre over Storebæltsbroen, er det største pres 23. december i tidsrummet mellem klokken 10 og 16 i vestgående retning mod Fyn.

Foto: Sund & Bælt

Foto: Sund & Bælt

26. december er det til gengæld i østgående retning mod Sjælland, at trafikken vil være tættest.

Det er ikke kun tid, du kan spare ved at køre over Storebæltsbroen på den rigtige måde. Du kan også spare penge.

Hvis du betaler med enten BroBizz eller PayByPlate, er det billigere, når du kører over Storebæltsbroen.

- Vores medarbejdere står klar i anlægget til at hjælpe vores kunder afsted på juleferie, men hvis man ønsker at komme hurtigere igennem anlægget og spare penge, så kan man bruge automatisk betaling, fortæller Jens Kjær Nielsen, der er chef for Storebælts betalingsanlæg.

Det koster dog 200 kroner for en BroBizz.

Lillejuleaften forventes 45.000 køretøjer at passere broen. Anden juledag er tallet 49.000 køretøjer. I gennemsnit passerer cirka 36.000 trafikanter Storebæltsbroen dagligt.