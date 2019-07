Ung bilist bragede ind i stengærde

Kort før klokken fire natten til søndag kørte en mand galt på Lumby-Tårup-Vej i Odense N.

Politiet fik en anmeldelse klokken 03.53 om, at en bil var kørt ind i et stengærde på vejen, og at føreren muligvis var fuld.

- Bilen og stengærdet har fået store skader, men føreren kom ikke til skade, siger Ehm Christensen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Der er tale om en 18-årig mand fra Odense. Efter uheldet tog politiet manden med til skadestuen i Odense, hvor han fik taget en blodprøve, der skal vise, om han var påvirket af alkohol.

Der går omkring ti dage, før politiet får svar på, om den unge mand havde en promille over det tilladte 0,5.

