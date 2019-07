Ung faaborgenser vinder sølv til EM i europajolle

De seneste ti dage har det vrimlet med joller i farvandet ud for Faaborg. EM i europajolle er blevet afholdt af Faaborg Sejlklub, og det endte lykkeligt for en af klubbens egne sejlere, der lørdag sejlede ind på en andenplads.

17-årige Marie-Louise Harboe fik efter fem dage på vandet og i alt ti sejladser en sølvmedalje om halsen, der vidner om, hun er Europas næstbedste europajollesejler i ungdomsklassen.

- Det føles virkelig fedt. Helt vildt, siger hun.

I alt 152 både deltog europamesterskabet - heraf var de 113 i ungdomsklassen, som har som krav, at man højest er 19 år gammel.

- Jeg synes selv, det er godt gået, hvis man må sige det.

Skiftende vejrforhold

Den unge sejler har de seneste dage sejlet i både stille vejr og i hårdt vejr, og det er altså endt med en medalje. Hun træner til dagligt i Faaborg Sejlklub, og det tror hun, har været en hjælp ved dette EM.

- Der er sådan lidt hjemmebanefordel. Det kan godt være, at det også hjalp lidt. Jeg kender jo farvandet.

Faaborg Sejlklub har stået for at afholde konkurrencen, og formand Jakob Frost er tilfreds med forløbet.

- Det er gået godt. Der har været knald på i 10-11-12 dage nu, men de frivillige, som trækker det her, har gjort det med et smil på læben, og vi har virkelig kunnet levere det over for sejlerne, som vi gerne ville.

Senere på året afholder klubben DM i optimistjolle for hold, men ellers er der ikke større arrangementer i støbeskeen. Det kan der dog snart komme.

- Det er ikke noget, der skræmmer os. Overhovedet ikke. Om et par år, så ses vi nok igen.