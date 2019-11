Ung fynsk kunstner sælger censureret maleri med Trump og Paludan til kunstsamler

Et farverigt maleri af Trump, Johnson og danske Rasmus Paludan er nu blevet genstand for interesse fra udlandet. En kunstsamler i Schweiz har købt maleriet, der er lavet af en 19-årig ung mand fra Kerteminde.

Salget af maleriet er blevet formidlet af kunstneren Søren Parmo fra Måløv på Sjælland.

Jeg er som person også patriot og forstår deres iver i det politiske Anonym kunstsamler

- Køberen ønsker at være anonym, men jeg kan fortælle, at der er tale om en dansk kunstsamler bosiddende i Schweiz. Han har besøgt mit atelier og købt nogle af mine værker. Han har også flere "tunge" kunstværker i sin samling, fortæller Søren Parmo.

Køberen er patriot

Til Søren Parmo har den anonyme køber begrundet sin interesse for salget således:

- Jeg er som person også patriot og forstår deres iver i det politiske, og jeg forstår deres forskelligheder. Her på værket er der intet filter, ingen medier, der fordrejer eller fortier budskabet. Budskabet er der bare, og den enkelte beskuer må selv finde ud af hvad det er, skriver køberen.

Maleriet er blevet til i et projekt kaldet "Ung kunst i Kerteminde", hvor unge på Johannes Larsen Museet har malet forskellige motiver, og efterfølgende blev kunstværkerne, efter aftale med Kerteminde Kommune, opstillet forskellige steder i byen.

Fjernet fra rådhuset

Maleriet af den amerikanske præsident Donald Trump, den britiske premierminster Boris Johnson og lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, blev opstillet foran rådhuset i Kerteminde.

Men det faldt ikke i god jord hos nogle politikere. Både Knud Ahrnkiel fra Miljøpartiet og borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) krævede maleriet fjernet fra pladsen foran rådhuset.

- Lige foran rådhuset skal der ikke været noget med politisk observans eller nogen politiske holdninger, lød begrundelsen fra borgmesteren.

Derfor blev maleriet fragtet tilbage til lageret på Johannes Larsen Museet.

Et øjebliksbillede

Den unge mand, der har malet motivet, kalder sig blot "Bjolle" på det omstridte kunstværk. TV 2/Fyn har talt med den unge kunstner, men han ønsker ikke at stå frem med navn på nuværende tidspunkt.

Han kalder billedet for "Politisk katastrofe", og tankerne bag billedet beskriver han således:

- På billedet har jeg skrevet: ”Jeg bryder mig bare ikke om dem” og grunden til, at jeg ikke bryder mig om dem, er, fordi de minder ekstremt meget om hinanden. Deres politik føler jeg, gør verden til et mere bekymrende sted at være i, lyder det fra kunstneren.

Han er tilknyttet CUBA, center for Uddannelse, Beskæftigelse og Aktivitet i Kerteminde Kommune, og har ønsker om at gå videre med sin kunst.

- Jeg har haft en længere samtale med ham, og han er glad for, at hans maleri er blevet solgt, da han har ambitioner om at arbejde mere med malerier og kunst i fremtiden, fortæller Søren Parmo.

Sådan ser værket ud som nu er købt af en udlandsdansker Foto: Ole Holbech

Køberen fra Schweiz tror også på den unge mands evner og mener, at værket fortæller noget om vores samtid.

- Jeg synes, at værket er interessant, fordi det kommer fra en meget ung kunstner og reflekterer den verden, vi er i. Det er et slags øjebliksbillede set af den unge kunstner. Jeg tror, at det er op til beskueren at tolke budskabet, men jeg ser tre meget forskellige mennesker på billedet, som alle tre vil det bedste for deres lande, men har forskellige måder at kommunikere det ud på, skriver den anonyme køber.

Køberen ønsker ikke at oplyse købsprisen på maleriet.