Tog pistol med til banegård: Dunkle anklager munder ud i rabat til våbenmand

Efter et usædvanligt lang forløb i forskellige retsinstanser er en 25-årig mand onsdag dømt for at have håndteret en ladt pistol. Straffen lyder på to års fængsel.

Den straf ville have været nogle måneder hårdere, hvis ikke sagen havde haft en noget særpræget gang i retssystemet. Østre Landsret i Odense valgte nemlig at mildne straffen af den grund. Det oplyser specialanklager Mette Bøgelund Hansen fra Statsadvokaten i Viborg.

Mandens lillebror er dømt for at have fragtet pistolen i et tog fra Horsens til Odense. En sag, hvor han tilstod og blev idømt to års fængsel.

Anden gang i landsretten

Den 25-årige var tiltalt for at have besiddet pistolen og givet den til lillebroren og dermed medvirket til, at det farlige våben befandt sig på et offentligt sted.

Det er anden gang, at sagen er i Østre Landsret. Første gang var i august i fjor. Her skulle landsretten behandle en ankesag, hvor den unge mand i byretten havde fået to et halvt års fængsel.

Men landsretten vurderede, at sagens anklageskrift var så dårligt formuleret, at det reelt var umuligt at forsvare sig imod den rejste tiltale. Og det er et grundprincip inden for retsplejen, at den del skal være helt tydelig.

Derfor røg sagen tilbage til Retten i Odense, som i oktober på baggrund af et nyt anklageskrift frifandt manden. En afgørelse, som Statsadvokaten i Viborg ankede på ny.

Fjerde tur i retten

Dermed var sagen klar til en fjerde tur i retten. Denne gang vurderede et flertal på fem af de seks dommere og domsmænd, at manden var skyldig. En afgørelse, der i det væsentlige svarede til den allerførste dom fra byretten.

To af rettens medlemmer mente, at manden, Martin Holst Hansen, skulle straffes med fængsel i to år og tre måneder. Men fire andre stemte for en straf på to års fængsel. Og det er flertallet, der bestemmer.

Dermed lander straffen en smule lavere end de to år og tre måneders fængsel, der ifølge Mette Bøgelund Hansen er udgangspunktet for at besidde våbnet på et ikke offentligt sted.

Straffen bliver yderligere en kende lavere end den første byretsdom, fordi landsretten ikke vurderede, at Holst Hansen havde medvirket til, at lillebroren besad pistolen på et offentligt sted.

Særlig tilladelse til Højesteret

Med dommen er sagen i udgangspunktet slut, og det vil kræve en særlig tilladelse at få den indbragt for Højesteret. Og det vil forsvarsadvokat Berit Ernst gå efter.

- Det har jeg allerede aftalt med min klient, lyder det fra Berit Ernst, som også er utilfreds med det nye anklageskrift.

- Han er dømt for på et eller andet tidspunkt i en periode på syv dage i Horsens - hvor han bor - at have besiddet denne her pistol. Det er altså svært at forsvare sig imod, siger hun.

Det er nu op til Procesbevillingsnævnet at afgøre, om der skal gives tilladelse til, at sagen kan komme for Højesteret.