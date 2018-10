Byture endte voldeligt: Ung mand fik slået tand ud i baren

En mand er blevet sigtet for vold efter en episode på natklubben Blomsten & Bien i Overgade i Odense. Det oplyser Fyns Politi.

Manden har slået en af de andre gæster på natklubben i ansigtet med et glas. Offeret - en ung mand - mistede sin fortand, og en anden fortand knækkede som følge af slaget i ansigtet.

Den unge mand, der mistede fortanden, havde umiddelbart inden henvendt sig til en dørmand, hvor han havde fortalt, at den nu sigtede mand havde taget hans kastet og smidt den væk, og at de to mænd var kommet op og skændes over kasketten.

Da den unge mand efterfølgende gik tilbage til baren, udviklede skænderiet om kasketten sig voldeligt, og den unge mand blev slået i ansigtet. Episoden skete klokken 5.24 søndag morgen.

Slog beruset mand ned og stjal hans bil

Også på et andet odenseansk værtshus endte aftenen - eller rettere natten - med vold. Efter et besøg natten til lørdag på morgenværtshuset Tinsoldaten inviterede en mand to andre gæster med til sit hjem i Guldsmedevænget i det sydlige Odense.

De tre mænd sad og drak videre i over en time, men det endte voldeligt, da de to gæster slog deres nye vært ned.

Ejeren af lejligheden var så beruset, at han først vågnede ved 16-tiden, hvor han efterfølgende opdagede, at de to mænd havde stjålet hans bil og mobiltelefon. Han meldte tyveriet og voldsepisoden til politiet klokken 16.15.