Ung mand idømt fængsel for at køre ind i p-vagt

En 24-årig mand fra Kolding har fredag fået en dom på fire måneders ubetinget fængsel for at have påkørt en p-vagt i Nørregade i det centrale Odense.

Det oplyser Karen Lykke Jensen, der er anklager ved Fyns Politi.

- Han får af p-vagten at vide, at han ikke må holde der, forklarer anklageren.

Læs også Parkerer du også på fortovet? P-bøder på vej til bilister

Umiddelbart efter kørte den 24-årige ind i p-vagten med venstre sidespejl.

- Han (p-vagten) bliver ramt af sidespejlet, der klapper ind. Parkeringsvagten får en skade i albuen, uddyber anklageren.

Ulovlig parkering

Derfor fik manden fire måneders fængsel Retten i Odense lagde vægt på tre forhold. Alle er nævnt i straffeloven. Paragraf 119 - vold mod tjenestemand i funktion

Paragraf 145 - grov vold

Paragraf 247 - tidligere dømt for vold

Ifølge anklageren udspillede episoden sig i august 2018, hvor koldingenseren standsede sin bil i en zone, hvor hverken parkering eller standsning var tilladt.

- Han (dømte, red.) bliver kontaktet af en p-vagt, der beder ham om at flytte bilen. Det efterkommer han ikke, oplyser Karen Lykke Jensen.

Derpå begynder p-vagten at skrive en bøde. Det får angiveligt den dømte til at bakke og derpå køre frem og ind i p-vagten.

Anklageren oplyser, at koldingenseren forklarede den ulovlige parkering med, at gps'ens rute gik et sted, hvor vejen var spærret. Derfor standsede han bilen i en zone, hvor standsning og parkering ikke var tilladt.

Manden er tidligere dømt for vold. Derfor lød straffen på fire måneders ubetinget fængsel.

Den 24-årige mand fra Kolding ankede dommen på stedet.

Kan du ikke se kortet, så klik her