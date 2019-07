Ramte næsten familie: Ung mand kørte på el-løbehjul i Netto syv gange på én dag

Tine Gudrun Petersen fra Odense var ude at handle med sin datter i Netto, da den lille familie fik en ubehagelig overraskelse.

- Han kørte langs med brødet, og det provokerer virkelig mig meget, fortæller hun, da hun viser TV 2/Fyn rundt i den butik, hvor hændelsen fandt sted.

En ung mand havde taget et af de nye el-løbehjul, der kan køre op til 20 kilometer i timen, med i butikken.

- Børn, der ikke er under opsyn, eller en gammel kone, der går og er optaget af sine varer, skal jo ikke være i fare for at blive torpederet af et el-løbehjul, siger Tine Gudrun Petersen om episoden.

Servicemedarbejder i Netto Melissa Askerud fortæller, at den samme person har kørt rundt på el-løbehjul i butikken syv gange på én dag.

- Jeg siger til ham, at han gerne må have el-løbehjulet med i forretningen, men han skal bare ikke køre på det, udtaler hun til TV 2/Fyn.

I september sidste år besluttede Odense Byråd at give tiladelse til brug af det nye transportmiddel i en forsøgsperiode på ét år. Mandag denne uge satte det svenske firma Voi 250 el-løbehjul på gaden. De står rundt om i byen og kan låses op ved brug af en app på smartphonen.

Siden da har Fyns Politi modtaget mange klager over det to-hjulede køretøj.

- Sikkerheden er ringe

I løbet af få måneder vil der stå op imod 1000 elektriske løbehjul rundt omkring i Odense fra det svenske firma Voi. Allerede efter den første uge med 250 eksemplarer er Fyns Politi dog blevet kimet ned med klager over det nye transportmiddel.

- Når man pludselig bliver overhalet bagfra, når de slingrer ind og ud blandt mennesker og i øvrigt bliver brugt i gågaden, hvad man ikke må, så er det klart, at folk ringer til politiet, siger Ehm Christiensen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

På grund af de mange klager havde politiet torsdag sendt folk på gågaden i Odense, hvor de kontrollerede brugen af transportmidlet.

En bruger af el-løbehjul får en snak med Fyns Politi i Odense midtby torsdag. Foto: Morten Grundholm

Det var ikke kun dem på el-løbehjul, der fik en snak med politiet. Foto: Morten Grundholm

Imens har Rådet for Sikker Trafik hele tiden været imod at indføre løbehjulene.

- Vi synes, sikkerheden er ringe, siger administrerende direktør Mogens Kjærgaard Møller og tilføjer:

- Vores erfaringer fra udlandet er, at de medfører utallige uheld. Senest har vi set dræbte og tilskadekomne i Helsingborg. Vi mener, det er et farligt køretøj at smide ud i en overbebyrdet trafik.

Politiker foreslår begrænsninger

De mange anmeldelser kommer ikke bag på Niclas Turan Kandemir, der er medlem af By- og Kulturudvalget i Odense Kommune for Socialdemokratiet.

- Desværre hører vi, at der er mange bekymrede borgere, der har anmeldt deres oplevelser. Som kommune har vi ikke mulighed for at forbyde el-løbehjulene, men i øjeblikket kører der en forsøgsperiode, og så må vi se, hvad vi gør efter det.

Han mener, at kommunen skal sætte gang i informationskampagner om, hvordan man bruger køretøjet. Men der er også andre mulige tiltag, påpeger han.

- Vi kan for eksempel sætte begrænsninger på. Det kan for eksempel være områderne, de må køre i eller hastigheden, de må køre med.

Når man benytter et elektrisk løbehjul i trafikken, skal man agere som cyklist, oplyser Fyns Politi. Det vil blandt andet sige, at man skal række armen ud, køre på kørebanen eller vognbanen og ikke må benytte løbehjulet i for eksempel gågade-området.