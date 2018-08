Ung mand påkører hus: Politiet mistænker, han er påvirket

Lørdag eftermiddag bragede en 27-årig mand ind i et hus i Særslev, og politiet mistænker, at manden var spirituspåvirket.

Kort efter klokken halv et søndag eftermiddag hamrede en 27-årig mand gennem en have på Østergade i Særslev, inden bilen blev bremset af et hus.

Første melding til Beredskab Fyn lød, at føreren var fastklemt, men da politiet nåede frem et kvarter efter ulykken, var den 27-årige mand hjulpet ud af ambulanceredderne og på vej ind i ambulancen.

Vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen fortæller, at manden blev kørt til tjek på sygehuset, men at han ikke forventer, at uheldet har foråsaget alvorlige skader.

- Huset har ikke fået store skader, så det er nok ikke alvorligt. Måske har han ikke kørt med så høj hastighed, gætter Thomas Bentsen.

Blodprøve på sygehuset

Uheldet skete, da manden i en blødt venstrekurve mistede herredømmet over bilen.

- Vi har en mistanke om, at der har været spiritus involveret, så på skadestuen har han fået taget en blodprøve, fortæller vagtchefen.

Politiet er endnu ikke bekendt med, hvad blodprøven viste.