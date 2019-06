Ung mand slog røver direkte i jorden: Ville ikke af med sin mobil

Natten til lørdag omkring klokken halv tre udviklede et gaderøveri i Odense sig lidt anderledes, da to mænd ville frarøve en ung mand hans mobiltelefon på åben gade.

Den unge mand endte med at slå en af røverne direkte i ansigtet, så han faldt om på stedet.

Det oplyser Anders Furbo Therkelsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Han får ramt en af dem, så han falder om på jorden. Den anden får så bakset den faldne op og ind i bilen, og de flygter fra stedet i retning mod Falen. Anders Furbo Therkelsen, vagtchef ved Fyns Politi

- Der kommer en bil op på siden af den unge mand, der går på Kløvermosevej. Bilen standser, og to mænd stiger ud. De forlanger at få udleveret den unge mands mobiltelefon. Men det vil han ikke, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn.

Da den unge mand på 32 år ikke vil give sin mobiltelefon til de to andre mænd, begynder de at slå ham med knytnæveslag.

Slår røver i jorden

Lige her ville de fleste nok have givet mobiltelefonen til røverne og håbet på, at de ville stikke af. Men det var ikke tilfældet med den 32-årige mand, der kommer fra Odense.

Han slog igen, og endte da også med at ramme en af røverne en del bedre, end de tydeligvis havde ramt ham.

- Han får ramt en af dem, så han falder om på jorden. Den anden får så bakset den faldne op og ind i bilen, og de flygter fra stedet i retning mod Falen, fortæller Anders Furbo Therkelsen.

Den 32-årige mand slipper ifølge vagtchefen med nogle slag, men får da ikke stjålet sin mobiltelefon.

Sort bil og sort tøj

Den forurettede mand når ikke at få et detaljeret indtryk af de to røvere under overfaldet, men alligevel har Fyns Politi da lidt at gå efter.

De to gerningsmænd beskrives som værende mellem 18 og 20 år gamle. Den ene var iført sort trøje med hvid adidasskrift på det ene ærme. Den anden gerningsmand er uden signalement.

Begge gerningsmænd beskrives som værende af udenlandsk udseende.

Bilen, som de to mænd flygtede i, var sort.

Den 32-årige mand risikerer ifølge vagtchefen ikke at ende som gerningsmand i sagen, selvom han slog igen. Dermed vil han højst sandsynligt ikke blive sigtet, da der er tale om nødværge.

Fyns Politi hører gerne fra vidner eller andre, der ved noget, på 1-1-4.