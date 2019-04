Storebæltsulykken: 20-årig tiltalt for at filme døde passagerer ved togulykke

En 20-årig mand, som 2. januar 2019 var med på det forulykkede tog på Storebæltsbroen, optog billeder og video, der blandt andet viste legemsdele fra personer dræbt ved ulykken, og delte materialet med andre.

Det fremgår af et anklageskrift fra Fyns Politi, som Fyens Stiftstidende har fået aktindsigt i.

Den 20-årige mand fra Høje Taastrup, tidligere Odense, er tiltalt for overtrædelse af paragraf 264 d i straffeloven. Den handler om at have videregivet billeder af private forhold og i dette tilfælde afdøde personer om bord på det forulykkede tog.

Var selv passager i forulykket tog

Ulykken fandt sted tidligt om morgenen, da lyntoget var på vej fra Odense til København på lavbroen over Storebælt. Her blev ramt af en ikke tilstrækkelig fastspændt trailer på et godstog.

Af anklageskriftet fremgår det, at manden, som selv var med i toget, umiddelbart efter ulykken optog billeder og video, der blandt andet viste legemsdele eller andet biologisk materiale fra fem afdøde personer, skriver avisen.

Billederne og videoen videresendte han til flere forskellige medier, i anklageskriftet nævnes DR P4, TV2 Øst og Politiken, samt til to navngivne personer, angiveligt bekendte til den 20-årige mand.

Ifølge Fyens Stiftstidende er sagen sat til at køre den 1. maj ved Retten i Svendborg.

Medier er ikke tiltalt

De pågældende medier, som modtog billederne og videoen af de afdøde passagerer, har siden selv fjernet det fra deres hjemmesider og er ikke tiltalt i sagen.

Umiddelbart efter ulykken gav den 20-årige mand interview til Politiken. Her forklarede han, hvordan han havde været med til at hjælpe og redde tilskadekomne, som sad i vognen foran ham, da ulykken skete.

Efter anklagemyndighedens opfattelse nøjedes han ikke med at hjælpe de tilskadekomne, men tog også billeder og video af de afdøde.

Ifølge avisen nægter manden sig skyldig.