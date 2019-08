Medarbejder ville forhindre tyveri: Ung mand trak kniv ved tankstation

To medarbejdere på Q8 ved Kildebjerg Nord fik natten til lørdag en voldsom oplevelse.

Først forsøgte to mænd at tilrane sig skrabelodder, da de gik ind på tankstationen kort før klokken 01.00 natten til lørdag.

- Men den ene medarbejder i butikken får standset, at de tager skrabelodderne, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist.

Derefter lykkes det den ene af de to, en 21-årig mand, at stjæle nogle energidrikke af mærket Red Bull på vej ud, og medarbejderen følger efter dem ud af butikken.

- Så begynder manden at kaste med nogle af de her Red Bull, og da medarbejderen kommer tættere på, trækker manden en mindre kniv, siger vagtchefen.

Flygtede i sølvgrå Audi

Den anden af de to mænd når at køre fra stedet i en sølvgrå Audi, mens den 21-årige forsøger at flygte til fods.

Men de to medarbejdere på tankstationen får hurtigt kontaktet politiet, og den 21-årige bliver kort efter fanget i nærheden af en hundepatrulje.

Den 21-årige er nu i politiets varetægt, og hos Fyns Politi har man en klar formodning om, hvem den anden kan være.

