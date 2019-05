Råbte "fucking politisvin": Ung mand ville bare anholdes

Hvad er opskriften på at blive anholdt?

Natten til torsdag var et godt eksempel på, hvordan en våd bytur kan ende knap så vellykket, selvom alt kunne tyde på, at man egentlig gjorde alt for at blive anholdt af politiet.

Klokken 02.46 blev en politipatrulje råbt op af en 20-årig mand i Pogestræde i Odense centrum, som helt sikkert var bekendt med opskriften på, hvordan man bliver anholdt af politiet.

Den unge mand var tydeligvis beruset og ville rigtig gerne have svar på, om det var lovligt at kalde politiet for "politisvin".

- Manden fik at vide, at det ikke var lovligt at kalde politiet for "politisvin", hvorefter han råbte "fucking politisvin" efter patruljen, fortæller Anders Furbo Therkelsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Ville bare anholdes

Men det var ikke det eneste forsøg, som den unge mand gjorde for at blive anholdt.

- Lige efter han har kaldt betjentene "fucking politisvin" stiller manden sig og tisser op af et butiksvindue, siger vagtchefen og fortsætter:

- Så man må sige, at han gør sig fortjent til en anholdelse og en nat i detentionen.

Den 20-årige mand er fra Odense og gjorde da heller ikke meget modstand, da han blev anholdt og sat ind i politibilen.

Vågner op til sigtelse

Den unge mand har brugt natten i detentionen, hvor han har sovet rusen ud.

- Han er så vågnet op til en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og straffelovens paragraf 121, fortæller Anders Furbo Therkelsen.

Den berusede mand bliver altså sigtet for at have råbt skældsord til tjenestemænd, hvilket kan give en bøde eller fængsel i op til seks måneder.