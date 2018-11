Ung Odense-spiller presser erfarne førstevalg til EM

Mere end 100 landskampe står der på Sandra Tofts cv, og i de seneste mange år har den nu 29-årige målvogter været Danmarks førstevalg på positionen.

Sandra vil stadig være førstevalget. Men Althea har nået et niveau, hvor jeg ikke vil afvise, at hun også starter kampene i en slutrunde og ikke kun i træningsturneringer. Klavs Bruun Jørgensen, landstræner

Men forskellen fra Toft ned til nærmeste konkurrent er blevet mindre. Odense-spilleren Althea Reinhardt har med stærke præstationer i både ligaen og på landsholdet kørt sig selv i stilling til en større rolle ved EM end ved tidligere slutrunder.

- Vi står i en situation, hvor Althea presser sig mere på. Det tror jeg også, at EM kommer til at afspejle, med mindre Sandra bare lukker totalt af, siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

Fynboens hold fører i kvindernes liga

I kvindernes liga ligger Reinhardts Odense på en klar førsteplads og har otte point mere end Tofts Esbjerg.

Althea Reinhardt fik også pladsen i målet, da HTH Ligaen offentliggjorde "efterårets hold" på baggrund af kampstatistikker, hvor hun står med ligaens markant højeste redningsprocent.

Der kan dog være mange årsager til de tal, og på landsholdet kender den 22-årige Odense-keeper sin plads som andetvalg.

Forskellighed i målet

Ambitionen for Odense-spilleren er selvsagt, at rollerne bliver byttet om på et tidspunkt.

- Det håber jeg da. Jeg vil jo gerne have mere og mere spilletid, siger Althea Reinhardt.

Personligt har vi det godt med hinanden, selv om vi ikke tilbringer vildt meget tid sammen. Der er trods alt også en aldersforskel. Althea Reinhardt, håndboldspiller

Det er ikke kun alderen, der gør de to målvogtere forskellige. De har også hver deres styrker og svagheder, hvilket i landstrænerens øjne skaber en optimal duo.

- Vi står vidt forskelligt, og det er jo en fordel. Jeg er mere typen, der står inde i målet og prøver at læse, hvad der kommer til at ske, og så reagerer jeg ud fra det, siger Sandra Toft.

- Jeg kommer med noget rutine, mens Althea måske kender nogle af de yngre spillere bedre fra ungdomslandsholdene, siger hun.

Reserven Reinhardt, der senest fik masser af spilletid i sidste weekends testkampe i Norge, forsøger at lære af sin mere erfarne kollega.

- Hun er rigtig god til nærskud og til at placere sig. Jeg kan bedre lide langskud og kan godt lide samarbejdet med forsvaret.

- Personligt har vi det godt med hinanden, selv om vi ikke tilbringer vildt meget tid sammen. Der er trods alt også en aldersforskel. Men vi samarbejder på og uden for banen, siger Althea Reinhardt.

Sammen med resten af det danske landshold åbner de to målvogtere EM med en kamp mod Sverige fredag aften.