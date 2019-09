Ung svømmer i mål efter 150 kilometer i havet

Med tungen ud af munden og overskud til smil kom 19-årige Rasmus Pedersen op ad vandet til en hyldest fra sine medstuderende fra Oure Kostgymnasium på Lundeborg Havn torsdag eftermiddag.

Han kom i mål efter at have svømmet rundt i det sydfynske øhav i seks dage, hvor han havde tilbagelagt 150 kilometer.

- Hvor er du sej, lød det fra en af de fremmødte, hvorefter der blev uddelt krammere og high fives til dem, der var mødt op for at hylde Rasmus Pedersens bedrift.

En lettet mor

Kort efter sin ankomst til Lundeborg Havn gav hans træner Michael Ormstrup en medalje til svømmeren fra Stevns.

- For ekstrem sejhed, vilje og kamp. Tillykke, lød ordene fra træneren.

Med medaljen rundt om halsen som et symbol på hans bedrift var den 19-årige svømmer lettet over at være kommet i mål.

- Jeg har lidt tunge skuldre. Men jeg har det godt, det er færdigt, så nu skal jeg hjem og i bad. Det føles godt at have gennemført det, fortæller han til TV 2/Fyn.

Og det var ikke kun Rasmus Pedersen, der var lettet, også moderen Vibeke Pedersen var glad for at se sin søn afslutte svømmeturen.

- Jeg har det simpelthen så godt. Jeg er så pavestolt. Det er simpelthen enestående, det de (Rasmus Pedersen og hans træner, red.) har præsteret, siger moderen.

Hun har fulgt sin søns svømmetur alle seks dage i en autocamper, hvor hun har stået klar med mad og drikke samt tørt tøj, når han skulle hvile.

01:13 Vibeke Pedersen var stolt af sin søn og glad for at have ham i mål. Video: Alex Syrik Luk video

Turen blev kortet af

Rasmus Pedersen svømmetur har ikke været uden komplikationer. Efter at have svømmet fire dage i havet satte efteråret for alvor ind med voldsomt regnvejr og tiltagende vind.

Det gjorde det farligt at svømme i øhavet. Derfor måtte de afkorte noget af turen, så den 19-årige svømmer tilbagelagde 150 kilometer i stedet for 180 kilometer, som oprindeligt var planen.

Men trods den afkortede tur var det en stolt træner, der fulgte sin elev i mål.

- Det har været en kamp uden lige. Vi har sloges med elementerne. Han har haft alt imod sig, lige fra vi startede. Men han har villet det hele vejen, så det har været fedt at følge ham, fortæller Michael Ormstrup.

Han har fulgt sin elev i en gummibåd under hele turen. Nogle gange svømmede han endda med, mens båden var spændt fast til Michael Ormstrup.

Efter at have misset fire dage af undervisningen skal Rasmus Pedersen, der går i 3.g, nu indhente det forsømte.

- Nu skal vi have fire timer matematik i morgen, lød det kækt fra Michael Ormstrup, der også er Rasmus Pedersens matematiklærer.