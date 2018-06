Ungarsk kvinde misbrugte ægtepar: Nu har hun fået opholdstilladelse

Uden familien Norðbergs viden er en ungarsk kvinde flyttet ind på deres adresse. Med en ansættelseskontrakt og en falsk dansk adresse kan kvinden få opholdstilladelse og sociale ydelser i Danmark.

En ungarsk kvinde, der efter sigende arbejder i et rengøringsfirma i Odense, har tilmeldt sig med folkeregistreradresse hos en familie i Elling i Nordjylland - uden familiens viden og tilladelse.

Med en ansættelseskontrakt fra Fyn og et forfalsket dokument, som viser, at hun har bopæl i Elling, har den 31-årige ungarske kvinde fået opholdstilladelse i Danmark.

Det skriver TV 2 Nord.

Kvinden kan med en opholdstilladelse i princippet hæve kontanthjælp på samme vilkår som danskere.

Udlejet via Airbnb

Elling-ægteparret Petsy og Gijs Ouwehand Norðberg blev opmærksomme på, at den ungarske kvinde var flyttet ind, da der i maj røg breve i postkassen adresseret til hende.

Læs også Bor der fremmede på din adresse? Sådan tjekker du det

Kontanthjælp Hvis den ungarske kvinde har fået opholdstilladelse som "vandrende arbejdstager", har hun ret til kontanthjælp på lige vilkår som danskere.



For at få status som vandrende arbejdstager skal den ungarske kvinde kunne dokumentere, at hun har haft arbejde i Danmark. Det kan hun med ansættelseskontrakten fra rengøringsfirmaet på Fyn.



Har kvinden fået løn i færre end 12 måneder, kan hun få ret til kontanthjælp i seks måneder. Har hun derimod arbejdet flere end 12 måneder, kan hun få ret til kontanthjælp i fuldt omfang.



Kilde: Kommunernes Landsforening

- Vi ringer til Frederikshavn Kommune for at spørge, om der er flyttet én ind på vores adresse. Det får vi at vide, at det er der, fortæller Petsy Ouwehand Norðberg til TV 2 Nord.

Kvinden havde registreret sig på adressen, efter familien havde udlejet sit hjem via Airbnb til en nigeriansk advokat fra Irland en måned tidligere. Da advokaten bookede værelset, som ægteparret udlejede, skrev han, at han ville komme sent om aftenen fra Sverige med to af sine ungarske venner.

I postkassen lå blandt andet en indkaldelse til danskundervisning og et dansk cpr-nummer til kvinden.

Men kvinden behøver ikke cpr-nummeret for at få opholdstilladelse. Ifølge kontorchef i Statsforvaltningen i Aalborg, Jakob Næsager, behøver kvinden kun sin ansættelseskontrakt fra Odense og sit ungarske pas, når hun søger om at blive i Danmark.

- Hvis en EU-borger ønsker EU-registreringsbevis, er der krav om personligt fremmøde, hvor man skal medbringe sit pas. Vi tjekker passets gyldighed, og at der er overensstemmelse mellem passet og den person, som møder op. Derudover skal vedkommende medbringe dokumentation for sit arbejdsforhold, siger Jakob Næsager til TV 2/Nord.

Falske dokumenter

Det er dog tvivlsomt, om kvindens ansættelseskontrakt er ægte. Ifølge TV 2 Nord er kontrakten formentlig lige så falsk som hendes adresse i Elling.

Godt nok ser rengøringsfirmaet ud til at være aktivt, men virksomheden, der i det danske cvr-register står opført som en enkeltmandsvirksomhed uden ansatte, har skiftet navn, adresse og branche flere gange de seneste år.

Den nigerianske advokat deler desuden adresse med rengøringsfirmaets ejer, og han har selv tidligere stået som indehaver af virksomheden.

I Elling tror Gijs Ouwehand Norðberg, at den nigerianske advokat, der lejede hjemmet, har brugt familiens adresse til menneskesmugling.

- Det kunne godt være, at han kunne have forretning på at være menneskesmugler. Det er meget nemt at komme fra Sverige til Danmark, og hvis man har EU-pas, er det let at komme rundt i Europa, siger han til TV 2/Nord.

Den ungarske kvinde er ifølge TV 2 Nords oplysninger rejst ind i Danmark den 17. april som arbejdstagende, og indrejsen er godkendt af Aalborg Kommune. Kvinden har aldrig boet på adressen i Elling.

Ægteparret Norðberg har forgæves forsøgt at få den ungarske kvinde slettet fra adressen.

Læs også Dømt for fup med ægteskab