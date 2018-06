Ungarsk kvinde svindler sig til opholdstilladelse: Her er hendes “arbejdsplads”

TV 2/Fyn besøgte tre adresser på Fyn, der kan knyttes til en 51-årig nigerianer, som angiveligt har hjulpet en 31-årig kvinde med at svindle sig til opholdstilladelse i Danmark. En byggeplads og efterladte bygninger blev fundet.

En 31-årig ungarsk kvinde har fået opholdstilladelse i Danmark ved at tilmelde sig med folkeregisteradresse hos en familie i Nordjylland uden familiens viden og tilladelse.

Derudover har hun en ansættelseskontrakt på Fyn, som ifølge TV 2 Nord er forfalsket. Kvinden kan med en opholdstilladelse i princippet hæve kontanthjælp og sociale ydelser på samme vilkår som danskere.

Svindlen er formentlig orkestreret af en 51-årig mand fra Nigeria. Ifølge TV 2 Nord har manden forretningseventyr i Irland og Sverige, herunder et advokatfirma.

På Fyn knyttes den 51-årige mand til en privat adresse i Kerteminde og til to rengøringsfirmaer i henholdsvis Odense og Nyborg. Her arbejder den ungarnske kvinde ifølge hendes arbejdskontrakt, som politiet nu efterforsker.

Her besøger TV 2/Fyn de tre adresser

TV 2/Fyn besøgte fredag de to rengøringsfirmaers adresser samt den 51-årige mands private adresse for at få svar på nogle af de spørgsmål, der har rejst sig i sagen - men blev mødt af tomme og efterladte byggepladser og bygninger.

Første stop var Destiny Cleaning Services i Odense i Dannebrogsgade 1 tæt ved Danmarks Jernbanemuseum. Lige nu er adressen en byggeplads. Fyns Militærhistoriske Museum lå tidligere på adressen. Her er intet spor af rengøringsfirmaet på adressen.

I Mellemgade 22 i Nyborg skulle Radison Cleaning Services angiveligt ligge. Da TV 2/Fyn ringede på dørklokken, var der ingen, der svarede. I baggården er det tydeligt, at intet rengøringsfirma holder til på adressen. Bygningerne er efterladte og tomme - bortset lige fra duerne, der har skidt over det hele.

På den 51-årige mands private adresse i Kerteminde kigger en beboer ud af vinduet, men træder væk, da TV 2/Fyn kommer frem til ejendommen. Heller ikke her bliver der svaret på dørklokken, selv om vinduerne står åbne.

Den 51-årige nigerianer har efterfølgende kontaktet TV 2/Fyn, men ønsker ikke at blive interviewet om sagen.

Han har foruden de to rengøringsfirmaer tilsyneladende et advokatfirma i Nigeria med afdeling i den britiske hovedstad London. Virksomhedernes eksistens har TV 2/Fyn ikke kunnet få bekræftet.