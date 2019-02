Unge barejere: Fysisk træthed er bare så gammeldags

Ord som vækst, kæde og ekspansion er fyord i cocktailbaren Visit i Odense. De to indehavere Rasmus Greve og Simon Sjødahl er slet ikke interesserede i at lave for eksempel en cocktailversion af "Joe & the Juice" og udvide med mange filealer.

De vil bare have lov at gøre det godt i Sankt Gertruds Stræde i Odense. For som de siger: Vi kan jo kun være ét sted ad gangen.

- Grunden til, at vi holder os inden for Odenses byport er, at det er her, vi føler os hjemme. Vi har jo kærester og har forklaret dem, at når vi er på arbejde, kan vi ikke også være hjemme. Det ville være det samme, hvis vi havde to forretninger. Vi ville ikke kunne være begge steder.

- Vi har kastet os ud i det her, fordi vi vurderer, at vi er i stand til selv at løfte opgaven. Vi vil gerne selv gøre en personlig forskel, så folk synes, at her er rart at komme, siger de unge fynboere.

Universitetet var ikke nok.

Rasmus Greve Christiansen, 28 år, har læst medievidenskab på SDU og sideløbende arbejdet på barer i Odense. Han har blandt andet været barchef på Privaten, hvor han også fandt tid til at vinde et DM i gløgg i 2016.

Inden Visit blev en realitet i november 2018, stod de to cocktailelskere sammen i baren på restaurant Mash i Odense, når ikke SImon Sjødahl var ved at færdiggøre sin uddannelse.

- For at blive bartender er det jo vigtigt at have en master i business administration. Det er selvfølgelig løgn, men det har jeg. Så jeg har nok et lidt andet syn på nogle ting. Men sideløbende med min uddannelse har jeg arbejdet på barer her i Odense og Kolding og nok følt mig mere hjemme der.

Han fortæller videre om, hvordan den akademiske verden var utilstrækkelig, når det gjaldt om at blive klar til at drive en mindre forretning:

- Hele mit mål med uddannelsen var at kunne åbne et sted som det her. Men der var ikke den viden, som jeg havde brug for. Det handlede altsammen om, hvordan man kan udvide hurtigt og profitgenerere. Tilsyneladende er målet for alle at lave en kæde og blive mangemillionær. Helst i gazellefart.

- Jeg manglede litteratur om, hvordan man åbner en forretning ud af ren passion og ikke for at blive en kæde, og det opponnerede jeg imod studiet igennem. For vi vil begge to bare have Visit op at køre og drømmer ikke om at blive rige og få en kæde, siger Simon Sjødahl.

Det giver udmærkede armmuskler for Rasmus Greve Christiansen at ryste cocktails. Foto: Morten Albek

Sparegrisen er slagtet

Sparegrisen er blevet slået i stumper og stykker, og hver en krone brugt på at investere i Visit. Det bekymrer ikke Simon Sjødahl:

- Der er sådan en sprudlende lyst, et drive, en energi som trods 17 timers arbejde i døgnet ikke stopper os. Fysisk træthed er så gammeldags i vores hoveder. Vi vil det her, og vi får så meget energi med hjem fra arbejde.

- Vi ved, at jo mere tid og kærlighed, som vi lægger i de cocktails, jo bedre vil det nok gå os. Det er ikke kun en økonomisk investering. Vi invisterer også tiden i vores gæster og dem takker vi for den kolossale opbakning, som vi har oplevet fra den første dag .

Tørsmagning

Visse steder i Danmark må skolebørnene nøjes gå til såkaldt tørsvømning. Det er af gode grunde billigere end svømning i svømmehal. På Visit arbejder de med tørsmagning. For når nye cocktails skal komponeres er det ikke en måde at få en god brandert på. Alt det indledende arbejde forgår i hjernen, ikke i munden.

- Når man har arbejdet rigtigt meget med forskellige smage, så lærer man efterhånden, hvordan ingredienserne opfører sig, når de sættes sammen. Så først er der en lang proces, hvor det foregår på papir og inde i hovedet, og så tilsmager vi selv til tilsidst, siger Rasmus Greve Christiansen.

- 95 procent af vores udvikling af nye cocktails foregår inde i hovedet. Det er nøjagtigt ligesom tørsvømning.

Det er jo ikke et atomprogram

Rasmus og Simon er udmærket klar over, hvad deres arbejde består af: Nemlig at give folk en god oplevelse.

- Det er jo ikke et atomprogram, vi har gang i. Vi har vores værksted heromme bag baren, hvor vi laver cocktails. Det fede ved at have en cocktailbar er, helt enkelt, at vi kan få lov til at lave cocktails til glade mennesker. Det er i bund og grund dét, siger Rasmus Greve Christiansen.

Begge barejere har altid været glade for at have kontakt med andre mennesker.

- Vi har altid kunnet lide at snakke med folk. Det er jo sindssygt dejligt at få folk ind, som gider lytte på, hvad vi siger, siger Rasmus Greve Christiansen. Simon Sjødahl supplerer:

- Jeg kan rigtigt godt lide at skabe oplevelser sammen med andre mennesker. Det er unikt at være bartender, for man har en samtale med sin gæst. Samtalen leder hen mod et produkt, som ingen af os kender på forhånd. Vi bliver sammen klogere på, hvad gæsten kunne tænke sig, og så er det op til os at omsætte den samtale til smag og hælde det på et glas.

- Vi er så heldige, at vi kan opleve gæstens oplevelse af cocktailen og få den umiddelbar respons. Det giver os en gylden mulighed for at rette op på det, hvis smagen ikke var helt rigtig. Så tager vi cocktailen tilbage og laver en ny fra bunden. På den måde bliver vi klogere på gæstens smag, og måske kommer gæsten tilbage. Og så er vi ret skarpe til at huske dem, siger SImon Sjødahl.

Simon Sjødahl har gang i sit yndlingshåndværk: At mixe en cocktail. Foto: Morten Albek

Opskrift: 'Beet It' fra Visit 5 cl Blended Whisky (Vi bruger Yamazakura fra Japan)

2,5 cl Frisk Citronjuice

2 cl Rødbedejuice

2 cl Kvædesirup*

1 cl Æggehvide



Put alle ingredienser i en shaker og shake først hårdt uden isterninger. Shake derefter med isterninger, så der dannes en fin og cremet skum. Hæld i et glas fyldt med is og nyd!



*Kvædesirup:

1000g kvæder

1000g sukker

1 liter vand

2 tsk. Vaniljesukker



Skær kvæderne i grove stykker. Varm alle ingredienser op og lad simre i ca. 30 minutter. Lad køle en smule ned og sigt kvæderne fra.

'Beet it'-cocktail Foto: Privatfoto / Visit

Drikker ikke mange cocktails

Selvom Rasmus Greve Christiansen langer cocktails over disken hver dag, så er det ikke hans egen favoritdrink.

- Jeg drikker faktisk ikke ret mange cocktails. Jeg har heller ikke en yndlingscocktail. Det kommer helt an på, hvilket humør, jeg er i. Ligesom med mad. Nogen gange har man lyst til en spegepølsemad, andre gange til den helt store gourmetmenu.

- Når jeg endelig har tid til at gå ud, er det ofte på øl- eller vinbar her i byen, hvor jeg møder andre der har den her passionerede tilgang til, hvad de serverer. Men en god O'ense classic går man ikke galt i byen med, siger Rasmus Greve Christiansen.

Fynskmarineret

Der er Fyn her og der og alle vegne på Visit. Begge ejere er fra Fyn, de taler fynsk, og de elsker Fyn.

- Odense er en helt vildt dejlig og hyggelig by. Det er jo også derfor, at vi har åbnet i Odense. Vi kender byen, odenseanerne og fynboerne, og vi har en idé om, hvad de godt kan lide, siger Rasmus Greve Christiansen.

Simon Sjødahl er enig:

- Der er en tryghed over at blive betjent af fynboere, når man selv er fynbo. Det synes jeg selv, når jeg går ud. Man føler ikke, at man bliver prakket noget på, for vi er jo ens!

