Unge bryder reglerne og køber alkohol på Tinderbox: - Det er nemt

Aldersgrænsen for at købe alkohol på Tinderbox er 18 år. Men det er nemt at købe alkohol, selv om man er under aldersgrænsen, fortæller flere unge festivalgæster.

Opdateret klokken 21:15 med svar fra Tinderbox.

Det er ikke tilladt at købe alkohol, når man er under 18 år på Tinderbox. Flere af gæsterne fortæller til TV 2/Fyn, at de har købt alkohol, selv om de er under 18 år.

16-årige Martine Sørensen og hendes veninde Silje Marie Hestelund fra Odense er blandt de piger, der synes, det er nemt at købe alkohol på Tinderbox trods deres unge alder.

- Det er nemt i forhold til, at aldersgrænsen er 18 år, siger 16-årige Martine Sørensen.

De er begge enige om, at det ikke er et problem for dem at købe alkohol på pladsen på Tinderbox.

I barerne på Tinderbox står der på skiltet, at de ikke sælger alkohol til unge under 18 år. Foto: Sara Fuglsig

Ikke nemt alle steder

Selv om begge piger er enige om, at det er nemt at bryde reglerne, er der dog forskel på, hvor det lykkedes bedst.

- Det kommer an på, hvor man køber det. Hvis det er øl og sådan noget, er det nemt. Men går man i Absolut Vodka og Appelsin, er det ikke så nemt, siger 16-årige Silje Marine Hestelund.

- Nede ved MagicBox er de strammere, vil jeg mene. Da vi var dernede, aftalte vi bare at gå herop og købe noget.

Tinderbox' regler om alkohol

Flere områder af alkoholområdet er reguleret ved lovgivning. Tinderbox hører under restaurationsloven, hvor det fremgår, at festivalen selvstændigt må regulere reglerne for udskænkning af alkohol.

Derfor er det Tinderbox selv, der har bestemt, at aldersgrænsen for alt alkohol er 18 år.

Hvad synes I om, at aldersgrænsen for at købe alkohol på Tinderbox er 18 år?

- Jeg synes, det er latterligt, at når man er uden for Tinderbox-pladsen gerne må købe, når man er 16 år, siger Martine Sørensen.

Og hendes veninde Silje Marie Hestelund er enig, men tilføjer.

- Jeg har det på samme måde. Men jeg synes, det er fint, at man skal være 18 år for at købe vodka, siger Silje Marie Hestelund.

De to 16-årige piger er uforstående over for Tinderbox' aldersgrænse og mener, den burde reguleres - i hvert fald på den alkohol, de plejer at kunne købe.

- De kunne godt overveje at sætte øl-aldersgrænsen ned til 16 år. Vi drikker os jo bare megastive, inden vi kommer ind, og så får vi ikke rigtig altid noget ud af det, når vi så kommer herind, siger Martine Sørensen, imens hun griner til sin veninde Silje Marie Sørensen.

Pressechef for Tinderbox John Fogde har informeret TV2/Fyn om, at Tinderbox ingen kommentarer har til historien.