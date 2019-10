Ejer kalder handling forkastelig: Unge død efter udlukning af kænguruer

En lille lyserød kænguruunge ligger på Zebastian Bach udstrakte hånd. Den døde unge fandt han i græsset mandag morgen, da han ledte efter sine kænguruer.

- Det er simpelthen så forfærdeligt, og man bliver så ked af det. Jeg var så uheldig at have en hun, der var gravid, og fordi nogen har jaget flokken, har hun tabt ungen, så jeg kunne finde den herude på græsplænen, siger Zebastian Bach.

Klokken syv mandag morgen vågnede han op til beskeden om, at syv af hans kænguruer var sluppet ud af deres indhegning.

- Jeg fik et telefonopkald, fordi flere havde set mine kænguruer hoppe rundt her i Fangel.

Derefter løb han hen til deres fold, hvor han kunne konstatere, at låsen var brudt op, og at døren i indhegningen stod vidt åben.

Kender ikke årsag

Fra Zebastian Bach fik opkaldet om de løse kænguruer, vidste han, at det var hans. Ingen andre i området holder kænguruer. Men om det er aktivister, tyve eller nogle helt tredje, der har åbnet for buret, ved han ikke.

- Men det ikke er gået så godt, for de hopper rundt i hele Fangel lige nu, siger Zebastian Bach.

Han er rystet oven på oplevelsen.

- At vi ikke kan have vores dyr i fred, det er simpelthen forkasteligt, siger han.

Zebastian Bach vurderer, at den døde unge er en eller to måneder gammel. Foto: Ida Brodtkorb

Undgå at jage kænguruerne

Resten af mandagen skal Zebastian Bach bruge på at lede efter de kænguruer, der stadig mangler. Han har meldt det til politiet, der blandt andet har lavet en efterlysning af kænguruerne på Twitter.

- Der er folk i hele Fangel, der er ude at lede. Folk hjælper så meget, som de kan. Der er jo ikke andet at gøre, siger Zebastian Bach.

Han fortæller, at man skal kontakte ham, hvis man ser en af de løse kænguruer.

I alt syv kænguruer var lukket ud af deres bur mandag morgen. Nogle af dem er allerede fanget ind, mens andre stadig er løs i Fangel. Foto: Ida Brodtkorb

- Hvis der er mulighed for at lukke den ind i en garage eller i en have, der er hegnet ind, så gør hjertens gerne det. Men lad være med at jage den, understreger han:

- Dyret har ikke godt af at blive stresset sådan, så tag det helt stille og roligt.

Mere hegn og overvågning

Når kænguruerne er indfanget, ser Zebastian Bach ingen anden mulighed end at investere i nyt sikkerhedsudstyr, så det ikke sker igen.

- Desværre skal vi ud at købe endnu mere hegn, og der, hvor der ikke er overvågning, skal vi have overvågning op, siger han.

Han kan slet ikke forstå, at nogen kan finde på at lukke andres dyr ud. Han frygter, at det er aktivister, der ikke synes, at dyr skal være i bur, som nu er ansvarlige for den døde unge.

- Så tak til jer. I har allerede slået en kænguruunge ihjel, siger han.

Kænguruerne er hurtige og svære at løbe ned. Derfor foregår en del af Zebastian Bach eftersøgning på motorcykel. Foto: Ida Brodtkorb