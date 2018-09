Unge drenge mangler voksenvenner

Der er stor mangel på mandlige voksenvenner i Svendborg. Lige nu er hele ti drenge fra den sydfynske by på venteliste til en ven.

Flere og flere fynske drenge savner en voksenven. Men det skal ikke være en hvilken som helst. Faktisk skal det helst være en mand.

Det kan nemlig være en stor hjælp for drenge at få en mandlig voksenven.

- Det er vigtig for drenge at få en voksenven, fordi de vokser op blandt kvinder. De har brug for en mandlig rollemodel at spejle sig i. Hvordan er det mænd interagerer blandt hinanden? Hvordan skal en dreng finde ud af, hvordan man omgås med andre drenge, hvis han kun lever i et kvindeunivers? lyder det fra Pia Vinsten, der er talsmand for organisationen Børns Voksenvenner i Svendborg.

- Vi kvinder taler på en måde, og mænd taler på en anden måde. Vi laver nogle forskellige ting.

Drengene mangler en ven

Men i Svendborg er der stor mangel på mandlige voksenvenner. Faktisk så er der lige nu hele ti unge drenge på venteliste til at få en mandlig voksenven i Svendborg.

Og det det er desværre ikke kun i den sydfynske by, at det er et problem at finde mandlige voksenvenner. På landsplan savner over 200 drenge en ven, mens 100 piger savner én.

Det har fået organisationen Børns Voksenvenner til at lancere den nye kampagne Mand dig op!

Den skal få de voksne til at finde deres indre legebarn frem og melde sig som ven til en dreng eller pige.

Ingen høje krav til voksenvennen

Det er ikke mange krav, som organisationen har til sine voksenvenner. Egentlig skal man bare have tiden til barnet, fortæller talskvinden fra Svendborg.

- Man skal ikke kunne noget specielt. Man skal bare have tid, slår Pia Vinsten fast og fortsætter:

- I det her samfund er der mange, der siger, at de ikke har tid. Men tid kan også være noget, man laver sammen. Man kan tage ned og vaske bil, man kan klippe hæk, man kan tage ud og fiske, og man kan cykle en tur. Man laver de ting, som mænd gør, når de har fri. Bare man har tid til at have en lille ven med.

Drengene hos Børns Voksenvenner er fra seks år og op efter, og typisk mødes de med deres voksenven to til fire gange om måneden, hvor de for eksempel spiller fodbold, går en tur i biografen eller bare snakker lidt om ting og sager.