Hvem har den bedste idé? Unge dyster i iværksætteri

516 idérige unge fordelt på 136 hold mødte torsdag formiddag op i Rosengårdcentret i Odense for at deltage i National Entreprenørskabsmesse.

De kommer fra ungdomsuddannelser i hele landet, og har allerede kvalificeret sig via regionale finaler, hvor 4000 elever deltog. I finalen torsdag skal holdene vise og pitche deres innovative idé for dommere fra erhvervslivet, midt imellem butikker og handlende i Rosengårdcentret.

Emil Uhrenholdt går på Svendborg Tekniske Gymnaium, og sammen med sine kammerater har han en idé til, hvordan man sparer på vandet, når man står under bruseren.

- Vores idé handler om, at vi skal spare på vandet, fordi vandressourcerne vil blive tømt på et tidspunkt. Og det varme vand gør, at vi udleder en masse CO2. Vores idé er, at man skal gå i bad, programmerede bade, så badene bliver kortere og vandet slukker, imens man sæber sig ind, siger Emil Uhrenholdt, der sammen med vennerne står bag konceptet Aquality.

Vigtigt med flere iværksættere

Det er Fonden for Entreprenørskab, der står bag den nationale konkurrence. Det er 25. år, der holdes entreprenørskabsmesse, og selvom det er unge under uddannelse, der deltager, er det vigtigt for erhvervslivet, at de unge prøver deres idéer af på erhvervslivet.

- Det er vigtigt, fordi vi gerne vil have endnu flere unge til at opleve det at være iværksætter. Så denne her messe er rigtig vigtig, fordi den er med til at give de unge et virkelighedstjek på de forretningsidéer, de har udviklet på deres skoler og nu skal videreudvikle og præsentere for en masse erhvervsfolk, siger Christian Vintergaard, der er direktør i Fonden for Entreprenørskab.

Erfaring vigtigere end at vinde

Dommerne kommer fra erhvervslivet, og de bedømmer holdene i forskellige kategorier som produktudvikling, markedsføring og forretningsmodeller. Når alle teams er bedømt, lægges pointene sammen og vinderne kåres.

Men ifølge Christian Vintergaard er det at vinde ikke det vigtigste ved National Entreprenørskabsmesse:

- Det handler ikke om at lykkes eller ikke lykkes i dag. Det handler om, at man får input til, hvad man kan gøre anderledes. Det at være iværksætter er ikke nogen lige vej, hvor man får en idé, og så eksekverer man den i morgen uden at lave nogen ændringer. Livet som iværksætter handler om, at man hele tiden ændrer det fokus, man har, gør det bedre, der fungerer og fjerner det, der ikke fungerer så godt, siger han og fortsætter:

- Og på dagen i dag giver dommerne den slags input, der gør, at de unge kan tilpasse deres idé, deres forretning til det, erhvervslivet efterspørger.

Vil gerne videre

Emil Uhrenholdt og vennerne bag Aquality har arbejdet på deres idé med programmerede bade siden skoleårets start. Som alle deltagere håber Emil Uhrenholdt på, at Aquality-idéen fanger dommernes opmærksomhed, og han tror på, at deres idé har en fremtid.

- Vi håber på, at vi kan tage det videre, efter skoleåret er slut. Vi er et sted, hvor vi begynder at kunne snakke med folk, der vil sælge vores produkt.

Dagens vinder får 5000 kroner og en rejse til Litauen til en lignende entreprenørskabsmesse, hvor hold fra hele Europa deltager.