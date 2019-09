Globalt beton-eventyr: Unge fynboer håber at have skudt guldfuglen

Tre fynske ingeniørstuderende stiftede for fem år siden Sensohive, der kan måle fugtigheden og hærdningen i beton ved hjælp af et forholdsvis simpelt apparatur.

Nu står de tre, Casper Harlev, Tobias Ejersbo og Tim Larsen, foran et afgørende gennembrud, der måske kan gøre dem hovedrige.

Der er et stort potentiale i tid, økonomi og ikke mindst bæredygtighed Niels Søndergaard-Pedersen, direktør DK Beton

Den globale betongigant Kryton International fra Canada, der er ekspert i betonteknologi og med forhandlernet over hele verden har købt sig ind i firmaet og stiller nu hele sin forretningsplatform til rådighed for det lille fynske firma, der beskæftiger en halv snes ansatte i Wichmannsgade i Odense.

Canadiernes ejerandel er på 30 procent.

Sensohive lancerede for to år siden teknikken Maturix, der ved hjælp af en lille sensor i betonen kan fortælle entreprenøren præcist, hvilken styrke beton har under hærdningen.

Derved kan de undgå unødig ventetid og mindske spild. Siden lanceringen er der kommet fart på forretningen, og løsningen er allerede i brug hos flere af verdens største entreprenører og elementfabrikker.

Kryton udvikler produkter, som forbedrer betonens egenskaber, herunder smart selvhelbredende beton - såkaldt ”selfhealing concrete”, som gør beton modstandsdygtigt over for vand ved hjælp af krystallisering.

Store planer

- Vi har allerede stærke partnerskaber i Holland, Tyskland, Belgien, Sverige, Norge og med DK Beton herhjemme, hvor vi blandt andet leverer monitoreringsløsningen, Maturix, til store infrastrukturprojekter, så det er oplagt at sætte yderligere ind på disse markeder. Med partnerskabet banker vi samtidig på døren til USA, Canada og Mexico, hvor vi forventer at Kryton Internationals netværk, brand og erfaring kommer os til gode, siger Casper Harlev.

Han drømmer om, at foretningen om fem år kan beskæftige 200 udviklere og marketingfolk i Odense.

Allerede nu overvejer man at flytte til større lokaler.

Selve produktionen - eller montagen - foregår i øjeblikket i Aarhus.

Hærdningsprocessen er en flaskehals i mange byggerier og foregår efter manuelle beregninger og simuleringer med en stor sikkerhedsmargin.

Det spilder både tid og ressourcer og det er dét som produkter som Maturix kan afhjælpe.

Ved at føre en lille sensor ind i betonen i starten af støbningen, kan producenten eller entreprenøren effektivisere processen med mindst 16 procent ved at følge hærdningen online.

Sensohive har allerede solgt deres teknologi til virksomheder i fødevarebranchen og gartnerier, og også til flere europæiske firmaer i betonbranchen.

Det har skabt smør på brødet, mens man udviklede forretningen yderligere.

- Der er et stort potentiale i tid, økonomi og ikke mindst bæredygtighed mener direktør i DK beton, Niels Søndergaard-Pedersen.

Han er desuden formand i brancheforeningen Dansk Beton.

DK Beton var en af de første til at afprøve løsningen, og så hurtigt potentiale i at udbrede løsningen til dansk byggeri.

- Jeg er dybt imponeret over Sensohive, der allerede inden investeringen fra Kryton havde etableret samarbejder med nogle af Nordeuropas største entreprenører, heriblandt norske Kruse Smith, hollandske VolkerWessels, tyske Heidelberg Cement, svenske NCC og Skanska, siger Niels Søndergaard-Pedersen.