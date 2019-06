Ny filmprofil på OFF: - Unge i filmbranchen skal lære at være stolte af deres baggrund

Skuespiller Marijana Jankovic er efterhånden tæt knyttet til Fyn.

For øjeblikket er hun travlt optaget af at spille sin rolle i tv-serien "Fred til lands", der bliver optaget på Fyn. Og i august skal hun varetage opgaven med at være kunstnerisk profil på OFF - Odense International Film Festival.

- Det er en stor ære, for min instruktørrolle startede også her med kortfilmen "Maja", siger Marijana Jankovic.

For tre år siden havde hun en idé til en kortfilm, som hun pitchede ved filmfestivalens idé-konkurrence "Pitch Me Baby".

Jeg kunne godt tænke mig at inspirere unge mennesker i den her branche til at have mod til at fortælle deres historie og være stolte af dét, de kommer fra, i stedet for at skamme sig. Marijana Jankovic, kunstnerisk profil, OFF19

Den blev realiseret i form af filmen "Maja" og blev samtidig Marijana Jankovics debut som instruktør. Siden vandt filmen prisen ved OFF i 2018 som bedste danske film. Den vandt en Robert for årets kortfilm, og for nylig vandt filmen prisen for "Best narrative Short" ved den prestigefulde Tribeca filmfestival i New York.

Nu vender hun altså tilbage til festivalen som kunstnerisk profil.

- Hun er et modigt menneske. Idérig, kreativ og en stærk kvinde. Og hun er et forbillede for rigtig mange. Det kunne vi se, men vi vil rigtig gerne have, at endnu flere får mulighed for at lade sig begejstre og inspirere af Marijana og hendes kæmpe drive. Hun har noget på hjerte, siger festivalleder Birgitte Weinberger.

Mod og stolthed

Marijana Jankovic har en serbisk baggrund og kom til Danmark som barn. Det kulturskift har præget Marijanas liv og kommer også til at kunne mærkes under årets filmfestival. Der skal hun som kunstnerisk profil arrangere samtaler og særlige filmvisninger. Begreber som mod og stolthed vil præge programmet.

- Jeg kunne godt tænke mig at inspirere unge mennesker i den her branche til at have mod til at fortælle deres historie og være stolte af dét, de kommer fra, i stedet for at skamme sig.

Kortfilmen "Maja" handler om Marijanas egen opvækst i Danmark, som dét hun selv kalder "et fremmed barn".

- Jeg har kæmpet mig til en plads i samfundet og i branchen. Og til bare at få lov til at være et menneske, uden man skulle tænke på min etnicitet. Så egentlig er det en opfordring til alle om at bruge deres stemme og til at være dem, de er. Og til at fortælle de historier, de har lyst til, uden at skamme sig, forklarer Marijana Jankovic.

Den kunstneriske profil har ikke indflydelse på konkurrenceprogrammet under OFF, hvor særskilte juryer vurderer de viste film. Derimod har Marijana Jankovic frihed til at præge de mange filmskabere og filminteresserede med ny inspration under festivalen. Og den frihed vil hun bruge fuldt ud.

- Siden jeg fik idéen til at skrive "Maja", har jeg tænkt, at jeg vil bruge min baggrund som en styrke og fortælle de historier, der bor i mit hjerte. Det ensomme, det misforståede og det fremmede skal ikke længere gemmes væk, men ud i lyset. Vi skal gå mod den gode og ikke mindst vigtige historie, uden frygt for at blotte os eller fejle, siger Marijana Jankovic.

OFF foregår i Odense fra 26. august til 1. september.

Der er gratis adgang til filmvisningerne hele ugen.

Herunder kan du se tv-indslag om Marijana Jankovic som ny kunsterisk profil: