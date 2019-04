En forbipasserende borger i Munkebo så torsdag aften, hvordan en gruppe unge mishandlede kvægene ved Munkebo Multipark.

Han ringede til kvægavler Peter Bisgaard og fortalte, at han havde set nogle unge mennesker inde ved dyrene, og de behandlede dem ikke særlig godt.

- De unge havde trængt dem op i et hjørne af indhegningen og kastet sten på dem, siger kvægavler Peter Bisgaard til TV 2/Fyn.

- Jeg bliver berørt af det, fordi dyrene ikke har gjort dem noget. Jeg bliver træt af sådan en besked, fortsætter kvægavleren, der ejer Sybergkvæg sammen med sin kone.

Kvægavler konfronterer unge mellem 14 og 16 år

Da Peter Bisgaard nåede frem til folden, var de unge mennesker smuttet fra stedet, men det lykkedes ham at finde frem til dem.

- Jeg konfronterer dem. De var syv-otte stykker mellem 14 og 16 år, som egentlig erkender, at de har gjort det. De fleste af dem siger, at det måske var lidt dumt. Et par stykker af dem har en lidt afslappende holdning til det. Jeg håber, de forstod, at de skal lade dyrene være, siger Peter Bisgaard.

Kvægene på folden er den samme bestand, der for nylig blev ramt af forgiftning, fordi noget havaffald med den giftige plante taks var blevet smidt ind i deres indhegning - syv af dyrene døde.

Køerne, som er skotsk højland, var lige kommet tilbage på fold igen.

Sker lignende episoder igen, vil kvægavleren melde det til politiet.