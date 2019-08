Unge landsholdspillere besøgte fodboldskole i Vindinge

Fire af fremtidens mulige fodboldstjerner besøgte mandag Vindinge, hvor den lokale boldklub afholder fodboldskole i denne uge.

Klubben tæller omkring 200 medlemmer, og en del af dens yngste spillere fik muligheden for at spille bold med blandt andre Wahidullah Faghir, der til dagligt spiller i Vejle BK. Det var populært hos de unge spillere

- Det er dejligt at få lov at møde ham, og han spiller med og det hele, siger Linus Due, der er en af deltagerne på fodboldskolen.

Den danske U17-landshold er i disse dage i Nyborg for at deltage i turneringen Open Nordic. Søndag spillede de mod Finland, hvor det blev til en 2-0 sejr.

Angriber sat på kassen

Til trods for benene kun havde fået en dag af hvile i, var Wahidullah Faghir ikke for træt til at spille lidt med. Dog måtte angriberen, der spiller i nummer 9 på landsholdet tage til takke med en plads i målet.

- Det er rigtig dejligt at se, at nogen ser op til en og gerne vil være som en. Så det er rigtig fedt at møde dem. Også når de har så mange spørgsmål og er så ivrige, siger Wahidullah Faghir.

Der er i alt 80 deltagere på fodboldskolen i Vindinge. Klubben har tidligere fostret den tidligere OB-spiller og nuværende Wolverhampton-spiller Andreas Søndergaard.

Fremtidens stjerner

Thomas Guldborg Christensen, der er teammanager for det danske U17 og U18-landshold mener, det kan være sundt for de unge landsholdsspillere at møde de unge fans.

- Han har selv været en knægt på et tidspunkt og haft nogle idoler. Jeg siger ikke, at det er de store stjerner, der kommer her, men det er fremtidens stjerner, siger han og fortsætter.

- Det at give en god oplevelse til de her børn er rigtig vigtigt. Også for at drengene kan mærke, at de er i gang med at bevæge sig ind i en tid i deres liv, hvor de bliver mere og mere feterede.

Wahidullah Faghir fik dog også lov at bevæge sig væk fra målstregen, da der blev spillet pigerne mod drengene, og han blev sat på pigernes hold.